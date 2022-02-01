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09:04 02 Февраля 2022 Просмотров 671   КомментариевКомментарии

В Киеве с пятого этажа выпал мужчина: компания выясняла отношения

В Киеве в Голосеевском районе мужчина выпал из окна 5 этажа и выжил.

Мужчина выпал из окна после разборок в пьяной компании

Об этом сообщил «Киев Оперативный». Инцидент произошел ночью в доме №9 по ул. Маричанской.

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«Установлено, что мужчина выпал из окна 5-го этажа. Он был срочно госпитализирован», — сказано в сообщении.

По словам очевидцев, компания молодых людей употребляла алкогольные напитки, а потом они что-то не поделили между собой и началось выяснение отношений.

В результате этой толкотни пострадавший и выпал.

Подробности и причины происшествия выяснит полиция.

Как сообщали Власти, в Польше погиб украинец, выпав из квартиры, расположенной 3 этаже многоквартирного дома.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев
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В Киеве с пятого этажа выпал мужчина: компания выясняла отношения

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