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09:04 02 Февраля 2022 671 Комментарии
В Киеве с пятого этажа выпал мужчина: компания выясняла отношения
В Киеве в Голосеевском районе мужчина выпал из окна 5 этажа и выжил.
Мужчина выпал из окна после разборок в пьяной компании
Об этом сообщил «Киев Оперативный». Инцидент произошел ночью в доме №9 по ул. Маричанской.
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«Установлено, что мужчина выпал из окна 5-го этажа. Он был срочно госпитализирован», — сказано в сообщении.
По словам очевидцев, компания молодых людей употребляла алкогольные напитки, а потом они что-то не поделили между собой и началось выяснение отношений.
В результате этой толкотни пострадавший и выпал.
Подробности и причины происшествия выяснит полиция.
Как сообщали Власти, в Польше погиб украинец, выпав из квартиры, расположенной 3 этаже многоквартирного дома.
Тэги: Киев
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