США и НАТО предложили России соглашения о разоружении в обмен на деэскалацию в Украине
США и НАТО предложили России ряд уступок по вооружению и контролю за ним в Европе в обмен на деэскалацию ситуации вокруг Украины.
Газета El País опубликовала реакцию США и НАТО на требования России о гарантиях безопасности.
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Из документов Pais следует, что США готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине.
США хотят немедленно начать обсуждение договоренностей на смену СНВ-3 и включить в соглашения по контролю над вооружениями новые виды ядерных систем, обсудить в рамках этого диалога и тактическое ядерное оружие.
Там также говорится, что США готовы рассмотреть возможность подписания с Россией документа по вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес.
США и НАТО далее заявили, что воздерживаются от размещения ядерного оружия в Восточной Европе.
США готовы обсудить с Россией механизм, который позволит подтвердить неразмещение крылатых ракет «Томагавк» в Румынии и Польше.
США готовы начать с Россией диалог по контролю за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности, говорится в опубликованном тексте.
НАТО заявила, что не хочет конфронтации, но не пойдет на компромисс по принципиальным для себя вопросам.
«Позиция правительства США заключается в том, что прогресс по этим вопросам может быть достигнут только в условиях деэскалации угрожающих действий России в отношении Украины», – сказано в документе.