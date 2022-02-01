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09:31 02 Февраля 2022 Просмотров 121   КомментариевКомментарии

США и НАТО предложили России соглашения о разоружении в обмен на деэскалацию в Украине

США и НАТО предложили России ряд уступок по вооружению и контролю за ним в Европе в обмен на деэскалацию ситуации вокруг Украины.

Газета El País опубликовала реакцию США и НАТО на требования России о гарантиях безопасности.

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Из документов Pais следует, что США готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине.

США хотят немедленно начать обсуждение договоренностей на смену СНВ-3 и включить в соглашения по контролю над вооружениями новые виды ядерных систем, обсудить в рамках этого диалога и тактическое ядерное оружие.

Там также говорится, что США готовы рассмотреть возможность подписания с Россией документа по вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес.

США и НАТО далее заявили, что  воздерживаются от размещения ядерного оружия в Восточной Европе.

США готовы обсудить с Россией механизм, который позволит подтвердить неразмещение крылатых ракет «Томагавк» в Румынии и Польше.

США готовы начать с Россией диалог по контролю за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности, говорится в опубликованном тексте.

НАТО заявила, что не хочет конфронтации, но не пойдет на компромисс по принципиальным для себя вопросам.

«Позиция правительства США заключается в том, что прогресс по этим вопросам может быть достигнут только в условиях деэскалации угрожающих действий России в отношении Украины», – сказано в документе.

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Тэги: Россия, НАТО, США, гарантии безопасности
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