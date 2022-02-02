Венедиктова поручила открыть уголовное производство против Трухина

Генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное производство против нардепа от «Слуги народа» Александра Трухина.

Венедиктова поручила открыть производство по Трухину



Об этом она сообщила в Facebook.

«Без промедлений дала поручение зарегистрировать уголовное производство. К сожалению, речь уже идет не только об участии в ДТП. Совершенно очевидно, что вопросов для изучения гораздо больше», – написала генпрокурор.

Она также уточнила, что определила подследственность дела за НАБУ.

Напомним, 23 августа в 15:45 на Бориспольской трассе при въезде в Киев произошло ДТП. Audi, где находился Александр Трухин, не придержалось безопасной дистанции и въехало в Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo. В результате ДТП телесные повреждения получили 6 человек.

С того времени правоохранители так и не смогли установить причастность Трухина к ДТП. В ГБР сообщали, что ищут видео, которое могло бы подтвердить участие нардепа в аварии, но не могут найти.

Как сообщали Власти, появилось видео, на котором сразу после ДТП с шестью пострадавшими его виновник нардеп от “Слуги народа” Александр Трухин предлагал полицейским решить вопрос, прикрываясь знакомством с министром внутренних дел.

Новость дополняется…

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Тэги: дтп, Ирина Венедиктова, Александр Трухин