Александра Трухина исключили из партии «Слуга Народа» после обнародования видео с места ДТП, в котором он участвовал еще в августе прошлого года.

Об этом сообщила спикер партии Юлия Палийчук.

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По ее словам, решение об исключении Трухина было принято главой партии Еленой Шуляк 2 февраля.

«Это означает прекращение его полномочий как председателя Полтавской областной организации партии. Партия также призывает фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде скорейшее собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием Александра Трухина для принятия решения», – сказано в заявлении Елены Шуляк.

Как сообщали Власти, опубликовано видео, на котором сразу после ДТП с шестью пострадавшими его виновник нардеп от “Слуги народа” Александр Трухин предлагал полицейским решить вопрос, прикрываясь знакомством с министром внутренних дел.

После обнародования скандального видео с нардепом от “Слуги народа” Александром Трухиным руководство фракции потребовало его исключения.

Генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное производство против нардепа от «Слуги народа» Александра Трухина.