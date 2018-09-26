2 февраля – день сурка: что это значит

Для жителей маленького городка Панксатони в штате Пенсильвания это важный день – 2 февраля они празднуют День сурка.

Члены Клуб сурка из Панксатони ежегодно 2 февраля достают сурка из домика на холме и объявляют прогноз погоды.



Об этом пишет Metro.

Если знаменитый сурок Фил из Панксатони увидит в этот день свою тень (то есть день будет ясный), то зима продлится еще шесть недель. Если не увидит (день будет пасмурный) – нас ждет ранняя весна.

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Источником этого поверья стала германская легенда про ежа. Но прибывшие в Америку колонисты из Германии «заменили» ежа на лесного сурка, обитавшего в восточных штатах.

В феврале 1886 года выходившая в Панксатони газета опубликовала заметку о погоде, в ней рассказывалось о сурке, который «не увидел своей тени». Спустя год группа местных жителей отправилась к норе, посмотреть, как поведет себя сурок. Так зародилась традиция, а в 1899 году даже учредили Клуб сурка из Панксатони, действующий по сей день.

Сурок Фил из Панксатони стал мировой знаменитостью после выхода на экраны в 1993 году романтической комедии «День сурка». С тех пор число участников церемонии в Панксатони выросло многократно.

Отметим, что в Украине с 2004 года также отмечают свой День сурка. В тот год зоологи Харьковского национального университета организовали акцию на биологической станции в селе Гайдары, чтобы привлечь внимание к проблеме выживания степных сурков – байбаков. Среди живших в питомнике байбаков на роль «метеоролога» выбрали пятилетнего Тимку. Традиция прижилась – теперь погоду тут предсказывает уже третий по счету Тимка.

Ранее Власти писали, что австралийские ученые составили прогноз мировой погоды на ближайшие сто лет.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: погода, зима, день сурка