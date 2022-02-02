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10:15 02 Февраля 2022 Просмотров 57   КомментариевКомментарии

Слуги народа хотят немедленное внеочередное заседание Рады из-за Трухина

Глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия инициирует проведение внеочередного заседания Верховной Рады, на котором должны заслушать Министра внутренних дел, Генерального прокурора и председателя ГБР по делам народных депутатов.

Арахамия вспомнил после Трухина и о других нардепах, чьи дела рассматривают в правоохранительных органах

Об этом сообщила спикер «Слуги народа» Юлия Палийчук.

«Наша партия всегда имела нулевую толерантность к любым правонарушениям со стороны лиц, наделенных властью. Особенно когда речь идет о коллегах, которые пришли с нами в политику», – сообщил Арахамия.

Он также напомнил, что по инициативе «слуг» с народных депутатов была снята депутатская неприкосновенность.

«Мы всегда и без всяких промедлений исключали из рядов коллег, которые обоснованно подозревались в совершении правонарушений или допускали неэтичное поведение», – подчеркнул глава фракции.

По его словам, в последнее время к правоохранительным органам накопилось много вопросов по делам народных депутатов Трухина, Кузьминых, Воронько, Дмитрука, Порошенко, Медведчука и устаревших расследований в отношении Юрченко и Дубневича.

«Никакая политическая сила не должна покрывать этих людей, они должны понести ответственность за свои поступки», – заявил нардеп.

Он также выразил благодарность журналистам и правоохранителям за поддержку и добавил, что принципиальный подход должен стать основой деятельности всех политических сил, вне зависимости от цвета.

«Поэтому я инициирую проведение внеочередного заседания Верховной Рады, на котором мы должны заслушать Министра внутренних дел, Генерального прокурора и председателя ГБР по делам народных депутатов. Никто из них не должен скрываться от ответственности за депутатским мандатом или партийным билетом. Закон один для всех!» – заключил Арахамия.

Как сообщали Власти, опубликовано видео, на котором сразу после ДТП с шестью пострадавшими его виновник нардеп от “Слуги народа” Александр Трухин предлагал полицейским решить вопрос, прикрываясь знакомством с министром внутренних дел.

После обнародования скандального видео с нардепом от “Слуги народа” Александром Трухиным руководство фракции потребовало его исключения.

Вскоре после этого Александра Трухина исключили из партии «Слуга Народа» после обнародования видео с места ДТП, в котором он участвовал еще в августе прошлого года.

Генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное производство против нардепа от «Слуги народа» Александра Трухина.

В Государственном бюро расследований заявили, что не располагали до этого видео ДТП с нардепом от “Слуги народа” Александром Трухиным с камеры полицейского, которое опубликовали журналисты.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: дтп, слуга народа, Давид Арахамия, Александр Трухин
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