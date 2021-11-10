В Киеве мужчина провалился под лед и утонул

В Киеве в Голосеевском районе на затоке Галерной мужчина провалился под лед и утонул.

В Голосеевском районе спасатели достали тело мужчины



Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.

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По информации спасателей, 1 февраля в 16:56 в оперативно-координационный центр поступило сообщение о том, что на затоке Галерной в Голосеевском районе столицы человек провалился под лед.

На место происшествия прибыло очередное отделение группы водолазно-спасательных работ.

На расстоянии 30 м от берега в проломе льда водолазы обнаружили тело мужчины.

С помощью водолазно-спасательного снаряжения они достали его на берег и передали службе «102».

Обстоятельства трагического случая устанавливаются правоохранительными органами.

Как сообщали Власти, в селе Крушинка Фастовского района утонул мужчина, нырнувший в ледяную воду праздничной купели.

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Тэги: Киев, ГСЧС