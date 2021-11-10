В Киеве мужчина провалился под лед и утонул
В Киеве в Голосеевском районе на затоке Галерной мужчина провалился под лед и утонул.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.
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По информации спасателей, 1 февраля в 16:56 в оперативно-координационный центр поступило сообщение о том, что на затоке Галерной в Голосеевском районе столицы человек провалился под лед.
На место происшествия прибыло очередное отделение группы водолазно-спасательных работ.
На расстоянии 30 м от берега в проломе льда водолазы обнаружили тело мужчины.
С помощью водолазно-спасательного снаряжения они достали его на берег и передали службе «102».
Обстоятельства трагического случая устанавливаются правоохранительными органами.
Как сообщали Власти, в селе Крушинка Фастовского района утонул мужчина, нырнувший в ледяную воду праздничной купели.