Дело сфабриковано: подозреваемые в “массовых беспорядках” отрицают причастность к подготовке “бунта”

Два подозреваемых в «организации массовых беспорядков» – Юрий Голубан и Александр Иванов, – о задержании которых в понедельник отчитался с глава МВД Денис Монастырский, отрицают свою причастность к подготовке преступления и заявляют о провокации.

Юрий Голуан заявил, что дело сфабриковано



Об этом сообщило издание “Граты”. Они заявили, что дело сфабриковано полицией, чтобы переключить внимание общества с других проблем.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В суде Голубан отрицал, что причастен к массовым беспорядкам. По словам подозреваемого, на видео, снятом скрытой камерой, его провоцировали. А в материалах дела вычленили фразы, выгодные следствию.

Он уточнил, что в материалы не попали слова, которые он говорил, когда его пытались спровоцировать

«Когда я отрицаю все насильственные действия, что у нас мирная акция, мы должны высказать свою позицию, ни один человек, особенно сотрудники полиции, не должны пострадать. Я сам бывший полицейский, стоял на массовых мероприятиях, это неприятно. Я в своих действиях точно не хотел никаких нарушений совершать. Эти провокации все отклонял. И отмечал, чтобы акция прошла мирно», – объяснял Голубан суду.

Он также предположил, что провокации сделали полицейские «для галочки» и чтобы переключить общество «от своей беспомощности, хоть как-то показать свою работу».

Второй задержанный, Александр Иванов также заявил, что не причастен к преступлениям.

«Я не организовывал никаких беспорядков, тем более которые могли кому-либо навредить. Я не организатор митинга», – сказал Иванов в суде.

Оба подозреваемых в комментариях журналистам сказали, что митинг планировала ультраправая организация «Традиция и порядок», которая часто проводит акции в Киеве.

Тем не менее, обоих подозреваемых суд взял под стражу.

Как сообщали Власти, глава МВД Денис Монастырский заявил, что некие провокаторы планировали проведение масштабных акций протеста с провокациями в Киеве и регионах на границе с Россией.

Кроме того, в Нацполиции заявили о задержании группы лиц, которые планировали массовые беспорядки на территории Украины.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: МВД, массовые беспорядки