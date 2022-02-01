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12:41 02 Февраля 2022 Просмотров 42   КомментариевКомментарии

Великобритания выделит на поддержку Украины 2 млрд футнов: на что пойдут деньги

Великобритания анонсировала выделение Украине финансовой помощи.

Великобритания финансирует совместные с Украиной проекты

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на совместную пресс-конференцию Владимира Зеленского и Бориса Джонсона.

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Украина получит около £2 млрд от Великобритании на реализацию совместных проектов. В частности речь идет об инфраструктурных и энергетических украино-британских проектах.

«Помимо средств для Военно-Морского Флота Украины, Великобритания выделяет еще почти 2 млрд фунтов стерлингов на реализацию общих с Украиной конкретных взаимовыгодных проектов в других сферах, в том числе инфраструктуры и энергетики», – сказал Зеленский во вторник в Киеве на совместной с Джонсоном пресс-конференции.

В ходе пресс-конференции Борис Джонсон также заявил, что Великобритания выделит дополнительные £88 млн «в поддержку системы надлежащего управления и энергетической независимости Украины».

Как ранее сообщали Власти, сегодня в Украину прилетит премьер Британии Джонсон и привезет денег: сколько и на что.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Великобритания, финансовая помощь, борис джонсон
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