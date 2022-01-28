В Минобороны рассказали, как будут отменять призыв

В правительстве готовят пакет необходимых законопроектов для реализации отмены призыва в украинскую армию.

По мнению Резникова, указ президента об отмене призыва до 2025 году является одним из системных шагов в контексте повышения обороноспособности Украины



Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

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Так, по его словам, своим указом президент Украины Владимир Зеленский создал фундамент к запуску пакета реформ для перехода на профессиональную армию.

По мнению Резникова, указ президента об отмене призыва до 2025 году является одним из системных шагов в контексте повышения обороноспособности Украины.

На первом этапе отмены призыва призыв в армию сохраняется, однако в качестве альтернативы появится краткосрочная интенсивная военная подготовка, которая будет занимать около 3-4 месяцев.

Министр отметил, что после прохождения такой подготовки, молодые люди не будут подпадать под призыв, однако приобретут необходимые военные навыки.

С 1 января 2024 г. призыв на срочную службу планируется полностью заменить призыв на кратковременную интенсивную подготовку.

«Для реализации указанных шагов правительство в ближайшее время предложит пакет необходимых законопроектов и подзаконных актов. Мы надеемся на единство украинского парламента в этих вопросах», — сообщил Алексей Резников.

Как ранее сообщали Власти, в Украине отменят призыв на срочную военную службу: названа дата.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: армия, минобороны, призыв, срочная служба