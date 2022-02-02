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15:30 02 Февраля 2022 Просмотров 206   КомментариевКомментарии

В Киеве на Владимирской возле обменника снова стреляли. Видео

В Киеве возле знаменитого обменного пункта на Владимирской, что недалеко от СБУ, снова стреляли и заметили вооруженных людей.

Соответствующее видео выложил Киев Оперативный.

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На кадрах видно вооруженного автоматом человека и несколько мужчин вокруг него. Судя по всему, происходит какой-то конфликт или выяснение отношений.

“Уже в третий раз, в том числе и сегодня, здесь какие-то бегают с автоматами, какая-то драка, какие-то митинги… Полиция, СБУ, вы здесь в 200 метрах все, слышали выстрелы?” – задались вопросом авторы сообщения.

Также некоторые Telegram-каналы сообщили, что возле обменника криптовалюты ранили националиста и ветерана АТО Алексея Середюка.

В полиции Киева изданию Сегодня подтвердили факт стрельбы на улице Владимирской.

«Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники полиции. Задержано 10 человек, которые участвовали в данном конфликте. Их доставят в полицию. В результате потасовки на месте телесные повреждения получил мужчина, ему оказывают помощь медики», – рассказали в полиции Шевченковского района.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщали Власти, 25 января возле главного управления СБУ на улице Владимирской неизвестные открыли огонь из автомата.

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