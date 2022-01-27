На Львовщине поезд сбил насмерть мужчину

Во Львовской области под колесами пассажирского поезда погиб мужчина.

По факту гибели мужчины открыто уголовное производство



Об этом сообщает Полиция Львовской области. Трагический инцидент произошел поздно вечером 1 февраля, около 22:25.

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Недалеко от железнодорожной станции «Злочев» в Золочевском районе Львовской области пассажирский поезд сообщением «Киев-Чоп» сбил мужчину.

В результате столкновения 49-летний местный житель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Правоохранители расследуют обстоятельства происшествия, открыто уголовное производство.

Как ранее сообщали Власти, в Киевской области товарный поезд сбил девушку.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: смерть, поезд, Львовская область