Новое исследование: локдауны практически не повлияли на смертность от COVID-19

Локдауны признаны неэффективный инструмент борьбы с пандемией.

Таймс-сквер, Нью-Йорк, 20 декабря 2021 года: длинная очередь на тестирование COVID-19



Согласно новому исследованию, проведенному учеными из Университета Джона Хопкинса, локдауны признаны неэффективный инструмент борьбы с пандемией. Они существенно не снижают число смертей от ковида, но разрушительно влияют на экономику и способствуют росту социальных проблем. Массовые локдауны в США и Европе практически не повлияли на снижение смертности от COVID-19, пишет The Washington Times.

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Локдауны на ранней стадии пандемии в 2020 году снизили смертность от COVID-19 примерно на 0,2%, говорится в широком обзоре многочисленных научных исследований.

«Мы не находим доказательств того, что локдауны, закрытие школ, закрытие границ и ограничение собраний оказали заметное влияние на смертность от COVID-19», — пишут ученые.

Но в исследовательском документе говорится, что блокировки действительно оказали «разрушительное воздействие» на экономику и способствовали многочисленным социальным бедам.

«Они способствовали снижению экономической активности, росту безработицы, сокращению школьного образования, вызвали политические волнения, способствовали домашнему насилию и подорвали либеральную демократию», — говорится в отчете.

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