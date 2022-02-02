Байден одобрил отправку в Европу несколько тысяч американских военных
Президент США Джо Байден официально одобрил развертывание дополнительных сил в Восточной Европе.
Об этом сообщает CNN.
По словам источников, несколько тысяч военнослужащих будет направлены в Польшу, Румынию и в другие страны НАТО.
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Это станет демонстрацией поддержки союзников по НАТО, которые чувствуют угрозу из-за военных действий России вблизи Украины, отмечает CNN.
Пентагон, как ожидается, сегодня объявит, что войска будут развернуты «в ближайшие дни».
Ранее Власти писали, что поскольку переговоры между американскими и российскими официальными лицами не дали результата, администрация Байдена теперь отказывается от своей стратегии «не провоцировать Путина».