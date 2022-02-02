Байден одобрил отправку в Европу несколько тысяч американских военных

Президент США Джо Байден официально одобрил развертывание дополнительных сил в Восточной Европе.

Джо Байден одобрил отправку военных США в Восточную Европу.



Об этом сообщает CNN.

По словам источников, несколько тысяч военнослужащих будет направлены в Польшу, Румынию и в другие страны НАТО.

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Это станет демонстрацией поддержки союзников по НАТО, которые чувствуют угрозу из-за военных действий России вблизи Украины, отмечает CNN.

Пентагон, как ожидается, сегодня объявит, что войска будут развернуты «в ближайшие дни».

Ранее Власти писали, что поскольку переговоры между американскими и российскими официальными лицами не дали результата, администрация Байдена теперь отказывается от своей стратегии «не провоцировать Путина».

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: НАТО, США, Восточная Европа, американские военные