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Главная » Мир » Политика
17:31 02 Февраля 2022 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

Байден одобрил отправку в Европу несколько тысяч американских военных

Президент США Джо Байден официально одобрил развертывание дополнительных сил в Восточной Европе.

Джо Байден одобрил отправку военных США в Восточную Европу.

Об этом сообщает CNN.

По словам источников, несколько тысяч военнослужащих будет направлены в Польшу, Румынию и в другие страны НАТО.

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Это станет демонстрацией поддержки союзников по НАТО, которые чувствуют угрозу из-за военных действий России вблизи Украины, отмечает CNN.

Пентагон, как ожидается, сегодня объявит, что войска будут развернуты «в ближайшие дни».

Ранее Власти писали, что поскольку переговоры между американскими и российскими официальными лицами не дали результата, администрация Байдена теперь отказывается от своей стратегии «не провоцировать Путина».

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: НАТО, США, Восточная Европа, американские военные
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