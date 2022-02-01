Названа категория людей, которые тяжелее других переносят “Омикрон”
Больницы в Японии сообщают о быстром рост числа пожилых людей, госпитализированных с острой пневмонией после заражения штаммом «Омикрон».
Об этом пишет Express.
Так, специалисты из медицинского центра Fujimino сообщают, что пациенты в возрасте 60 лет и старше поступают в больницы с острой формой пневмонии при заражении «Омикроном» значительно чаще, чем это было при других штаммах коронавируса.
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При этом больше половины госпитализированных нуждались в аппаратах искусственной вентиляции легких.
«Госпитализированные пациенты становятся все старше, у них развиваются тяжелые симптомы», – отметил директор больницы Акира Кано.
По словам медиков, симптомы острой пневмонии чаще обнаруживаются у пожилых людей, которые прививки делали давно.
Около 80% населения Японии получили две дозы вакцины от коронавируса, однако бустерные дозы поставлены лишь 1%.
За время пандемии в Японии зафиксировано более 2 млн случаев коронавируса, свыше 18,4 тысяч из них имели летальный исход.
Ранее Власти писали, что штаммом «Омикроном» стали чаще заражаться дети. Ученые объяснили – почему.