Названа категория людей, которые тяжелее других переносят “Омикрон”

Больницы в Японии сообщают о быстром рост числа пожилых людей, госпитализированных с острой пневмонией после заражения штаммом «Омикрон».

Симптомы острой пневмонии чаще обнаруживаются у пожилых людей, которые прививки делали давно.



Об этом пишет Express.

Так, специалисты из медицинского центра Fujimino сообщают, что пациенты в возрасте 60 лет и старше поступают в больницы с острой формой пневмонии при заражении «Омикроном» значительно чаще, чем это было при других штаммах коронавируса.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

При этом больше половины госпитализированных нуждались в аппаратах искусственной вентиляции легких.

«Госпитализированные пациенты становятся все старше, у них развиваются тяжелые симптомы», – отметил директор больницы Акира Кано.

По словам медиков, симптомы острой пневмонии чаще обнаруживаются у пожилых людей, которые прививки делали давно.

Около 80% населения Японии получили две дозы вакцины от коронавируса, однако бустерные дозы поставлены лишь 1%.

За время пандемии в Японии зафиксировано более 2 млн случаев коронавируса, свыше 18,4 тысяч из них имели летальный исход.

Ранее Власти писали, что штаммом «Омикроном» стали чаще заражаться дети. Ученые объяснили – почему.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Япония, пожилые люди, штамм омикрон