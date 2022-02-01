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Главная » Мир » Общество
19:51 02 Февраля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Названа категория людей, которые тяжелее других переносят “Омикрон”

Больницы в Японии сообщают о быстром рост числа пожилых людей, госпитализированных с острой пневмонией после заражения штаммом «Омикрон».

Симптомы острой пневмонии чаще обнаруживаются у пожилых людей, которые прививки делали давно.

Об этом пишет Express.

Так, специалисты из медицинского центра Fujimino сообщают, что пациенты в возрасте 60 лет и старше поступают в больницы с острой формой пневмонии при заражении «Омикроном» значительно чаще, чем это было при других штаммах коронавируса.

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При этом больше половины госпитализированных нуждались в аппаратах искусственной вентиляции легких.

«Госпитализированные пациенты становятся все старше, у них развиваются тяжелые симптомы», – отметил директор больницы Акира Кано.

По словам медиков, симптомы острой пневмонии чаще обнаруживаются у пожилых людей, которые прививки делали давно.

Около 80% населения Японии получили две дозы вакцины от коронавируса, однако бустерные дозы поставлены лишь 1%.

За время пандемии в Японии зафиксировано более 2 млн случаев коронавируса, свыше 18,4 тысяч из них имели летальный исход.

Ранее Власти писали, что штаммом «Омикроном» стали чаще заражаться дети. Ученые объяснили – почему.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Япония, пожилые люди, штамм омикрон
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