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06:46 03 Февраля 2022 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

Джонсон и Путин обсудили по телефону гарантии безопасности и Украину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент РФ Владимир Путин обсудили по телефону гарантии безопасности России.

Путин и Джонсон поговорили по телефону

Об этом сообщили в Кремле.

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Джонсон и Путин провели «подробный обмен мнениями» по поводу ситуации в Украине и обеспечения долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности РФ.

Глава РФ заявил британскому премьеру о неготовности НАТО адекватно реагировать на «обоснованные российские беспокойства, прикрываясь ссылками на так называемую политику «открытых дверей» альянса. По мнению Кремля, это противоречит основному принципу неделимости безопасности».

Напомним, Джонсон собирался позвонить Путину накануне визита в Украину и встречи с президентом Владимиром Зеленским, однако изменил планы.

Как сообщали Власти, после встречи Джонсона и Зеленского стало известно, что Украина получит около £2 млрд от Великобритании на реализацию совместных проектов. В частности речь идет об инфраструктурных и энергетических украино-британских проектах.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Владимир Путин, борис джонсон
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