Байден и Макрон обсудили, как дальше давить на Россию

Президент США Джо Байден обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном наращивание российской военной мощи возле украинской границы.

Байден и Макрон пообщались по телефону



Об этом сообщили на сайте Белого дома

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Оба лидера подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Они также обсудили рассмотрели текущую координацию усилий как в дипломатии, так и в подготовке к наложению на Россию быстрых и серьезных экономических затрат в случае дальнейшего вторжения в Украину.

“Байден и Макрон договорились, что их команды будут поддерживать тесный контакт, в том числе в консультации с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС”, – сказано в сообщении.

Как сообщали Власти, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент РФ Владимир Путин обсудили по телефону гарантии безопасности России.

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Тэги: Джо Байден, Эммануэль Макрон