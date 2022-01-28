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Главная » Мир » Политика
07:02 03 Февраля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Байден и Макрон обсудили, как дальше давить на Россию

Президент США Джо Байден обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном наращивание российской военной мощи возле украинской границы.

Байден и Макрон пообщались по телефону

Об этом сообщили на сайте Белого дома

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Оба лидера подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Они также обсудили рассмотрели текущую координацию усилий как в дипломатии, так и в подготовке к наложению на Россию быстрых и серьезных экономических затрат в случае дальнейшего вторжения в Украину.

“Байден и Макрон договорились, что их команды будут поддерживать тесный контакт, в том числе в консультации с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС”, – сказано в сообщении.

Как сообщали Власти, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент РФ Владимир Путин обсудили по телефону гарантии безопасности России.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Джо Байден, Эммануэль Макрон
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