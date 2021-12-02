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08:00 03 Февраля 2022 Просмотров 252   КомментариевКомментарии

В зоне отчуждения ЧАЭС задержали двух сталкеров из Франции

В Чернобыльской зоне отчуждения полиция задержала двух туристов из Франции, которые отправились туда в поисках экстремальных развлечений.

Сталкеры из Франции досрочно покинут Украину

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

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Правоохранители отметили, что 27 и 32-летний граждане Франции проникли в зону отчуждения не через контрольно-пропускной пункт. При этом на территории Украины они находились законно.

В отношении задержанных полицейские составили протоколы по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составит примерно 1000 грн.

Также полицейские зоны ЧАЭС направили заявление в Государственную миграционную службу о сокращении срока пребывания иностранцев в Украине.

Французские туристы попали в Украину законно

Французские туристы попали в Украину законно

Как сообщали Власти, три гражданина России пытались пешком попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: ЧАЭС
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