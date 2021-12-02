В зоне отчуждения ЧАЭС задержали двух сталкеров из Франции
В Чернобыльской зоне отчуждения полиция задержала двух туристов из Франции, которые отправились туда в поисках экстремальных развлечений.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.
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Правоохранители отметили, что 27 и 32-летний граждане Франции проникли в зону отчуждения не через контрольно-пропускной пункт. При этом на территории Украины они находились законно.
В отношении задержанных полицейские составили протоколы по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составит примерно 1000 грн.
Также полицейские зоны ЧАЭС направили заявление в Государственную миграционную службу о сокращении срока пребывания иностранцев в Украине.
Как сообщали Власти, три гражданина России пытались пешком попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха.