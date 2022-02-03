В Борисполе легковушка врезалась в столб и снесла забор частного подворья: есть пострадавший

В четверг, 3 февраля, в Борисполе легковой автомобиль врезался в электроопору и снес часть забора частного подворья.

Водитель не справился с управлением на большой скорости



Об этом сообщили в патрульной полиции Киевской области. Инцидент произошел около 01:00 на улице Покровская в направлении улицы Киевский шлях.

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По информации правоохранителей, водитель автомобиля Nissan Juke не соблюдал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в электроопору. После этого машину отбросило на забор придомовой территории.

Пассажирку авто с травмами госпитализировали в больницу.

Патрульные также напомнили, что на дорогах гололедица, а также попросили соблюдать ПДД, выбирать безопасную скорость, не совершайте резких маневров и быть внимательными за рулем.

Как сообщали Власти, в Киеве утром 3 февраля произошло ДТП с участием трех автомобилей на Кольцевой в районе улицы Янтарной.

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