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09:34 03 Февраля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Борисполе легковушка врезалась в столб и снесла забор частного подворья: есть пострадавший

В четверг, 3 февраля, в Борисполе легковой автомобиль врезался в электроопору и снес часть забора частного подворья.

Водитель не справился с управлением на большой скорости

Об этом сообщили в патрульной полиции Киевской области. Инцидент произошел около 01:00 на улице Покровская в направлении улицы Киевский шлях.

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По информации правоохранителей, водитель автомобиля Nissan Juke не соблюдал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в электроопору. После этого машину отбросило на забор придомовой территории.

Пассажирку авто с травмами госпитализировали в больницу.

Патрульные также напомнили, что на дорогах гололедица, а также попросили соблюдать ПДД, выбирать безопасную скорость, не совершайте резких маневров и быть внимательными за рулем.

Автомобиль сначала ударился в электроопору

Автомобиль сначала ударился в электроопору

Автомобиль влетел на частное подворье

Автомобиль влетел на частное подворье

Как сообщали Власти, в Киеве утром 3 февраля произошло ДТП с участием трех автомобилей на Кольцевой в районе улицы Янтарной.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: дтп, борисполь
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