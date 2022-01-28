Названы восемь симптомов “Омикрона”, которые появляются в первые дни болезни

Симптомы «Омикрона» в целом кажутся мягче, чем у других штаммов коронавируса, особенно у тех людей, кто был вакцинирован.

После заражения штаммом «Омикрон» у больного в течение трех дней появляются первые симптомы заболевания.



Об этом пишет Express.

Многие люди сравнивают симптомы «Омикрона» с обычной простудой.

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Эксперты из Великобритании, США и ЮАР определили восемь симптомов «Омикрона» и предупредили, что они, скорее всего, проявятся на ранних стадиях болезни. Это першение в горле, боль в пояснице, насморк, головная боль, усталость, чихание, потливость во время сна, ломота в теле.

По словам Райана Роуча, генерального директора южноафриканской медицинской страховой компании Discovery Health, первые симптомы заражения «Омикроном» проявляются в течение первых трех дней. В отдельных случаях их появление возможно в течение традиционных 14 суток.

При выявлении этих симптомов врачи рекомендуют самоизолироваться на десять дней. Также необходимо сдать ПЦР-тест на наличие инфекции.

Ранее Власти писали, что ученые из Стэнфордского университета обнаружили новый необычный симптом «Омикрона».

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Тэги: штамм омикрон, симптомы COVID-19