НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
10:16 03 Февраля 2022 Просмотров 2247   КомментариевКомментарии

Названы восемь симптомов “Омикрона”, которые появляются в первые дни болезни

Симптомы «Омикрона» в целом кажутся мягче, чем у других штаммов коронавируса, особенно у тех людей, кто был вакцинирован.

После заражения штаммом «Омикрон» у больного в течение трех дней появляются первые симптомы заболевания.

Об этом пишет Express.

Многие люди сравнивают симптомы «Омикрона» с обычной простудой.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Эксперты из Великобритании, США и ЮАР определили восемь симптомов «Омикрона» и предупредили, что они, скорее всего, проявятся на ранних стадиях болезни. Это першение в горле, боль в пояснице, насморк, головная боль, усталость, чихание, потливость во время сна, ломота в теле.

По словам Райана Роуча, генерального директора южноафриканской медицинской страховой компании Discovery Health, первые симптомы заражения «Омикроном» проявляются в течение первых трех дней. В отдельных случаях их появление возможно в течение традиционных 14 суток.

При выявлении этих симптомов врачи рекомендуют самоизолироваться на десять дней. Также необходимо сдать ПЦР-тест на наличие инфекции.

Ранее Власти писали, что ученые из Стэнфордского университета обнаружили новый необычный симптом «Омикрона».

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: штамм омикрон, симптомы COVID-19
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
28.01.2022 10:49
Названы два COVID-симптома, которых нет при “Омикроне”
ТОР
26.01.2022 22:40
Назван новый необычный симптом “Омикрона”
ТОР
15.12.2021 23:05
Названы два необычных симптома штамма “Омикрон”
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Названы восемь симптомов “Омикрона”, которые появляются в первые дни болезни

10:16 Мир

В Аргентине – массовое отравление некачественным кокаином: 17 погибших

09:26 Мир

Ляшко назвал девять областей, которые могут отправить в “красную” зону на днях

06:32 Украина

Россия может применить тактическое ядерное оружие против сил НАТО, – СМИ

00:41 Мир

Тихонечко в лес уйду: новое видео о ДТП с Трухиным взорвало сеть мемами и фотожабами

15:58 Украина

Украинский сурок Тимка III дал прогноз на весну

13:30 Украина

Ковидную тысячу будут платить подросткам с 14 лет: на что смогут потратить

13:30 Украина

Европа устала от коронавируса: какие ограничения в каких странах остались

12:23 Мир

2 февраля – день сурка: что это значит

10:43 Мир

В Киеве с пятого этажа выпал мужчина: компания выясняла отношения

09:04 Украина

Названы главные симптомы нового варианта “Омикрона” BA.2

14:34 Мир

Новости | NetGameSlots.com