На Ривненщине пассажирский поезд столкнулся с грузовиком: машиниста доставали со специнструментом
Ночью 3 февраля в Дубно Ривненской области пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем, пострадал машинист, которого пришлось деблокировать с помощью специального инструмента.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Ривненской области. Инцидент произошел около 02:00 на регулируемом железнодорожном переезде по ул. Мостовой.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Пассажирский поезд сообщением «Киев-Ивано-Франковск» столкнулся с грузовым автомобилем марки SCANIA.
В результате происшествия пострадал машинист поезда, его пришлось деблокировать из изуродованного локомотива.
Медики укололи пострадавшему обезболивающее, а спасатели в зафиксированном положении на носилках примерно 500 метров несли его в карету скорой медицинской помощи.
Мужчина находится в больнице, его состояние оценивают медики.
В результате ДТП поврежден локомотив поезда и поврежден прицеп грузовика.
Пострадавших среди пассажиров поезда нет.
Как сообщали Власти, под Киевом в Ирпене на железнодорожном переезде маневровый поезд протаранил пассажирский автобус.