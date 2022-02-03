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09:59 03 Февраля 2022 Просмотров 85   КомментариевКомментарии

На Ривненщине пассажирский поезд столкнулся с грузовиком: машиниста доставали со специнструментом

Ночью 3 февраля в Дубно Ривненской области пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем, пострадал машинист, которого пришлось деблокировать с помощью специального инструмента.

Происшествие случилось на переезде со шлагбаумом

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Ривненской области. Инцидент произошел около 02:00 на регулируемом железнодорожном переезде по ул. Мостовой.

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Пассажирский поезд сообщением «Киев-Ивано-Франковск» столкнулся с грузовым автомобилем марки SCANIA.

В результате происшествия пострадал машинист поезда, его пришлось деблокировать из изуродованного локомотива.

Медики укололи пострадавшему обезболивающее, а спасатели в зафиксированном положении на носилках примерно 500 метров несли его в карету скорой медицинской помощи.

Мужчина находится в больнице, его состояние оценивают медики.

Машиниста зажало покореженным металлом

Машиниста зажало покореженным металлом

В результате ДТП поврежден локомотив поезда и поврежден прицеп грузовика.

Пострадавших среди пассажиров поезда нет.

В результате ДТП пострадал прицеп грузовика

В результате ДТП пострадал прицеп грузовика

Как сообщали Власти, под Киевом в Ирпене на железнодорожном переезде маневровый поезд протаранил пассажирский автобус.

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