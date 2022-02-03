Украина и Турция сегодня подпишут договор о строительстве завода беспилотников Bayraktar
Украина и Турция сегодня, 3 февраля, подпишут рамочное соглашение в сфере высоких военных технологий, предусматривающее строительство завода Bayraktar по производству беспилотников.
Об этом сообщил на брифинге в четверг министр обороны Украины Алексей Резников.
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По его словам, правительство вчера одобрило текст этого соглашения. Резников подчеркнул, что поскольку беспилотники будут производить в Украине, здесь же будет создан учебный центр, который займется подготовкой летчиков по управлению дронами.
Министр сообщил, что подписывать соглашение сегодня будет именно он. После этого документ направят на ратификацию в Верховную Раду Украины.
По словам Резникова, по решению компании, следующее поколение дронов будет использовать украинские двигатели производства “Мотор Сичи”.
“Поэтому это уже по сути будут украино-турецкие «Байрактары», с точки зрения технологического наполнения, и соответственно применяться они будут в вооруженных силах и Украины, и Турции, и тех стран, которые будут иметь желание их приобрести”, — добавил министр обороны.
Как сообщали Власти, в ноябре прошлого года посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Украина планирует наладить полномасштабное производство беспилотных летательных аппаратов Байрактар.