Беларусь обвинила Украину в шпионаже с беспилотника: все подробности скандала

Беларусь считает, что Украина с помощью беспилотника разведывала обстановку над одним из белорусских военных полигонов.

Официальный представитель украинского МИД Олег Николенко завил, что Украина не запускала беспилотный летательный аппарат на территорию Белоруссии



Об этом сообщает «БЕЛТА» со ссылкой на МИД Беларуси.

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Беларусь вызывает посла Украины Игоря Кизима дать объяснения по поводу запуска Украиной беспилотного летательного аппарата на территорию Беларуси.

В МИД Беларуси заявляют, что украинский беспилотник незаконно пересек государственную границу Беларуси 24 января 2022 года и вел разведывательную деятельность на военным полигоном Брестский.

Впоследствии беспилотник посадили беларусские правоохранители и передали специалистами Вооруженных Сил.

«На основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном Брестский. До украинской стороны доведено, что данными недружественными шагами она намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе, что не способствует цивилизованному двустороннему диалогу. Белорусская сторона потребовала недопущения подобных деструктивных действий в дальнейшем», — заявили в МИД Беларуси.

Беларусские военные специалисты утверждают, что провели технический анализ оборудования беспилотника, и пришли к выводу, что летательный аппарат был запущен с территории Украины.

По информации Минобороны, БЛА был запущен 24 января в 10:58 в районе деревни Пища Волынской области в 1,7 км от границы с Беларусью.

Беспилотник якобы целенаправленно пересек границу между государствами и направился в сторону дислокации военного полигона Брестский.

Минобороны вызвало военного атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в Беларуси полковника С.Ю. Кацубу. Ему была вручена нота протеста, а также заявлено о необходимости проведения разбирательства по этому факту.

Реакция Украины на обвинения Беларуси

Официальный представитель украинского МИД Олег Николенко завил, что Украина не запускала беспилотный летательный аппарат на территорию Белоруссии и назвал заявления Беларуси провокацией.

«Очередная провокация властей в Беларуси. На смену мифическим «тоннам оружия» пришли «беспилотники». Украина не использовала БПЛА. Призываем Минск не подыгрывать дестабилизационным действиям России. Покой на границе Беларуси и Украины в интересах всего региона», — написал Николенко в твиттере.

То же самое заявили и Госпогранслужбе Украины:

«Это ничто иное как очередная провокация Беларуси. Мы хорошо помним о контрабанде оружия из Украины, которую в СБ доставляли «тонами». И это происходило, со слов Лукашенко, с регулярной периодичностью. Дальше была «наглухо закрытая» граница. Теперь они придумали мифические беспилотники», — пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По словам украинских пограничников в указанное время и на указанном направлении БПЛА не использовались. В Госпогранслужбе предположили, что обнаруженный беспилотник был российским или беларусским, и находился в районе полигона из-за проведения совместных учений.

«Однако здесь главное не выйти на самих себя. Ведь стоит учитывать о совместных военных учениях РБ с РФ, которые анонсировались и проходят на территории Беларуси. Может они своих же наблюдали», — сообщили в Госпогранслужбе.

Как ранее сообщали Власти, Беларусь обвинила Украину в нарушении границ, в Украине это отрицают.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: шпионаж, мид, беларусь, бпла, границы