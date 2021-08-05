Беларусь обвинила Украину в шпионаже с беспилотника: все подробности скандала
Беларусь считает, что Украина с помощью беспилотника разведывала обстановку над одним из белорусских военных полигонов.
Об этом сообщает «БЕЛТА» со ссылкой на МИД Беларуси.
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Беларусь вызывает посла Украины Игоря Кизима дать объяснения по поводу запуска Украиной беспилотного летательного аппарата на территорию Беларуси.
В МИД Беларуси заявляют, что украинский беспилотник незаконно пересек государственную границу Беларуси 24 января 2022 года и вел разведывательную деятельность на военным полигоном Брестский.
Впоследствии беспилотник посадили беларусские правоохранители и передали специалистами Вооруженных Сил.
«На основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном Брестский. До украинской стороны доведено, что данными недружественными шагами она намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе, что не способствует цивилизованному двустороннему диалогу. Белорусская сторона потребовала недопущения подобных деструктивных действий в дальнейшем», — заявили в МИД Беларуси.
Беларусские военные специалисты утверждают, что провели технический анализ оборудования беспилотника, и пришли к выводу, что летательный аппарат был запущен с территории Украины.
По информации Минобороны, БЛА был запущен 24 января в 10:58 в районе деревни Пища Волынской области в 1,7 км от границы с Беларусью.
Беспилотник якобы целенаправленно пересек границу между государствами и направился в сторону дислокации военного полигона Брестский.
Минобороны вызвало военного атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в Беларуси полковника С.Ю. Кацубу. Ему была вручена нота протеста, а также заявлено о необходимости проведения разбирательства по этому факту.
Реакция Украины на обвинения Беларуси
Официальный представитель украинского МИД Олег Николенко завил, что Украина не запускала беспилотный летательный аппарат на территорию Белоруссии и назвал заявления Беларуси провокацией.
«Очередная провокация властей в Беларуси. На смену мифическим «тоннам оружия» пришли «беспилотники». Украина не использовала БПЛА. Призываем Минск не подыгрывать дестабилизационным действиям России. Покой на границе Беларуси и Украины в интересах всего региона», — написал Николенко в твиттере.
То же самое заявили и Госпогранслужбе Украины:
«Это ничто иное как очередная провокация Беларуси. Мы хорошо помним о контрабанде оружия из Украины, которую в СБ доставляли «тонами». И это происходило, со слов Лукашенко, с регулярной периодичностью. Дальше была «наглухо закрытая» граница. Теперь они придумали мифические беспилотники», — пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.
По словам украинских пограничников в указанное время и на указанном направлении БПЛА не использовались. В Госпогранслужбе предположили, что обнаруженный беспилотник был российским или беларусским, и находился в районе полигона из-за проведения совместных учений.
«Однако здесь главное не выйти на самих себя. Ведь стоит учитывать о совместных военных учениях РБ с РФ, которые анонсировались и проходят на территории Беларуси. Может они своих же наблюдали», — сообщили в Госпогранслужбе.
Как ранее сообщали Власти, Беларусь обвинила Украину в нарушении границ, в Украине это отрицают.