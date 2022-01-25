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13:21 03 Февраля 2022 0 Комментарии
Макрон сегодня поговорит с Путиным, а потом с Зеленским
Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня вечером поговорит по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным
Макрон по очереди пообщается с Путиным и Зеленским
Об этом сообщило Le Figaro.
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Макрон сначала будет разговаривать с Путиным (в 19:00 по Киеву), а затем – с Зеленским (в 20:30 по Киевуу).
Кроме того, в обед у Макрона запланирован телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой.
Как сообщали Власти, президент США Джо Байден обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном наращивание российской военной мощи возле украинской границы.
Тэги: Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
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