Макрон сегодня поговорит с Путиным, а потом с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня вечером поговорит по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным

Макрон по очереди пообщается с Путиным и Зеленским



Об этом сообщило Le Figaro.

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Макрон сначала будет разговаривать с Путиным (в 19:00 по Киеву), а затем – с Зеленским (в 20:30 по Киевуу).

Кроме того, в обед у Макрона запланирован телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой.

Как сообщали Власти, президент США Джо Байден обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном наращивание российской военной мощи возле украинской границы.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон