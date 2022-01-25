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Главная » Мир » Политика
13:21 03 Февраля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Макрон сегодня поговорит с Путиным, а потом с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня вечером поговорит по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным

Макрон по очереди пообщается с Путиным и Зеленским

Об этом сообщило Le Figaro.

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Макрон сначала будет разговаривать с Путиным (в 19:00 по Киеву), а затем – с Зеленским (в 20:30 по Киевуу).

Кроме того, в обед у Макрона запланирован телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой.

Как сообщали Власти, президент США Джо Байден обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном наращивание российской военной мощи возле украинской границы.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
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