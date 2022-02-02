В воинской части в Николаеве нашли повешенным морпеха: он пропал несколько дней назад

В Николаеве на территории бригады морской пехоты нашли повешенное тело военнослужащего.

По данному факту открыто уголовное производство



Об этом сообщает «Преступности.НЕТ» со ссылкой на собственные источники в полиции.

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Тело морпеха нашли 2 февраля на территории 36-й отдельной бригады морской пехоты имени Белинского. Известно, что тело мужчины находилось на территории парка боевых машин.

Также сообщается, что военнослужащий пропал за несколько дней до случившегося. По предварительным данным мужчина совершил самоубийство, однако это будут проверять правоохранители.

Умерший – родом из города Золотоноша Черкасской области. Служил в ВСУ по контракту в звании младшего сержанта.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 («Умышленное убийство»), как того требует процедура.

Как ранее сообщали Власти, в туалете лицея в Одессе нашли повешенным 15-летнего парня.

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