В украинской сборной на Олимпиаде-2022 обнаружили COVID-19

Один из фигуристов украинской сборной выбыл из команды из-за обнаруженного накануне коронавируса.

Это не единственный случай выбывания одного из участников команды в этом виде программы из-за положительных тестов у фигуристов в других сборных



Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

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Первым соревнованием с участием наших спортсменов на зимних Олимпийских играх в Пекине будет командный турнир по фигурному катанию.

К сожалению команда будет учавствововать в соревнованиях не в полном составе – из-за позитивного теста на коронавирус фигурист Иван Шмуратко не сможет помочь своей команде.

Это не единственный случай выбывания одного из участников команды в этом виде программы из-за положительных тестов у фигуристов в других сборных.

«Сейчас чувствую опустошение, к сожалению, коронавирус вмешался в мои Олимпийские планы. Очень хотел помочь нашей команде и прочувствовать эту необычную атмосферу соревнований. Я желаю здоровья и успеха своим друзьям и партнерам по команде, буду держать за них все, что можно держать, пока еще дистанционно, и жду своего возвращения на Олимпийский лед как можно скорее», — прокомментировал ситуацию представитель украинкой сборной.

В данный момент фигурист чувствует себя хорошо и стремится выступить в индивидуальном турнире, который начнется 8 февраля.

Как ранее сообщали Власти, стало известно, кто понесет флаг Украины на открытии Олимпиады-2022.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: олимпийские игры, Пекин, спортсмен, фигурное катание, коронавирус