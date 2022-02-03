Под Львовом пассажирский автобус столкнулся с легковушкой: есть погибший и пострадавшие

Во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП



Об этом сообщает полиция Львовской области. ДТП произошло утром, 3 февраля около 7:30.

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В селе Рясна Русская Львовской области произошло серьезное ДТП – автомобиль «Skoda», под управлением 39-летнего жителя Львова, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автобусом сообщением «Львов-Зелев».

В результате столкновения водитель «Skoda» от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще пять пассажиров и водитель автобуса были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос правовой квалификации происшествия.

Как ранее сообщали Власти, смертельное ДТП в Харькове: тела трех погибших вырезали из разорванного авто.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: дтп, автобус, Львовская область