В РПЦ требуют закрыть секс-шопы из-за разврата
Глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Илларион назвал «взрослые» магазины полной распущенностью.
Митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир на телеканале «Россия 24» предложил запретить секс-шопы. Он назвал магазины интимных товаров «узаконенным развратом», сообщает «Интерфакс».
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«Позиция церкви по всем этим вопросам является очень ясной и очень однозначной. Мы выступаем против половой распущенности, мы выступаем против разврата в любых его формах», — отметил Иларион.
Однако он посетовал, что РПЦ не может заставить власти закрыть такие магазины, регулировать вывески и рекламу, и что церковь обычно не спрашивают, когда принимают решения об открытии секс-шопов.
При этом митрополит заметил, что зато у священников есть возможность объяснять прихожанам, что позволительно, а что нет. Он подчеркнул, что позиция РПЦ в этом вопросе однозначна — церковь против половой распущенности и разврата в любых формах.
В сентябре прошлого года РПЦ запретила священникам освящать секс-шопы, ночные клубы и больницы, где делают аборты. Отмечалось, что церковь освящает помещения и вещи, однако они должны использоваться «во благо», а не быть связаны с грехом. Но до этого времени батюшки уже успели сильно «нагрешить».
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