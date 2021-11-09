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Главная » Мир » Религия
21:54 03 Февраля 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В РПЦ требуют закрыть секс-шопы из-за разврата

Глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Илларион назвал «взрослые» магазины полной распущенностью.

РПЦ запретила священникам освящать секс-шопы и ночные клубы

Митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир на телеканале «Россия 24» предложил запретить секс-шопы. Он назвал магазины интимных товаров «узаконенным развратом», сообщает «Интерфакс».

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«Позиция церкви по всем этим вопросам является очень ясной и очень однозначной. Мы выступаем против половой распущенности, мы выступаем против разврата в любых его формах», — отметил Иларион.

Однако он посетовал, что РПЦ не может заставить власти закрыть такие магазины, регулировать вывески и рекламу, и что церковь обычно не спрашивают, когда принимают решения об открытии секс-шопов.

При этом митрополит заметил, что зато у священников есть возможность объяснять прихожанам, что позволительно, а что нет. Он подчеркнул, что позиция РПЦ в этом вопросе однозначна — церковь против половой распущенности и разврата в любых формах.

В сентябре прошлого года РПЦ запретила священникам освящать секс-шопы, ночные клубы и больницы, где делают аборты. Отмечалось, что церковь освящает помещения и вещи, однако они должны использоваться «во благо», а не быть связаны с грехом. Но до этого времени батюшки  уже  успели  сильно «нагрешить».

Ранее Власти писали, как 125 германских католических деятеля открыто признались в нетрадиционной ориентации.

Немного об авторе
Анастасия Гузенко:Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.
Тэги: РПЦ, секс-шопы, узаконенный разврат
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