Под Киевом пассажирский автобус влетел в длиномер: есть пострадавшие
На автодороге Киев-Ковель недалеко от столицы 3 февраля днем произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и грузовика.
Об этом сообщила патрульная полиция Киевской области. Инцидент произошел около 14:00 на 21 километре трассы.
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Около 14 часов произошло ДТП с участием маршрутного транспортного средства РУТА и грузовика Volvo.
По информации правоохранителей, водитель микроавтобуса “Рута” не учел дорожную обстановку, не соблюдал безопасный интервал и столкнулся с припаркованным грузовым транспортным средством Volvo.
Есть потерпевшие. Следователи устанавливают все происшествия.
Патрульные предупредили, что возможно усложнение движения в направлении города Киев.
Как сообщали Власти, во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса.