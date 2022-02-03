Под Киевом пассажирский автобус влетел в длиномер: есть пострадавшие

На автодороге Киев-Ковель недалеко от столицы 3 февраля днем произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и грузовика.

Автобус врезался в стоящий грузовик



Об этом сообщила патрульная полиция Киевской области. Инцидент произошел около 14:00 на 21 километре трассы.

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Около 14 часов произошло ДТП с участием маршрутного транспортного средства РУТА и грузовика Volvo.

По информации правоохранителей, водитель микроавтобуса “Рута” не учел дорожную обстановку, не соблюдал безопасный интервал и столкнулся с припаркованным грузовым транспортным средством Volvo.

Есть потерпевшие. Следователи устанавливают все происшествия.

Патрульные предупредили, что возможно усложнение движения в направлении города Киев.

Как сообщали Власти, во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса.

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