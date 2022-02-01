В Украине приземлился седьмой самолет с оружием из США

В Украине сел седьмой самолет с грузом военной помощи от США.

Всего в Украину прибудет около 45 самолетов с военной помощью от США



б этом сообщил Алексей Резников в своем Twitter.

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В Украину прибыл уже седьмой самолет с летальным вооружением от США. В седьмой «птичке» 85 тонн боеприпасов для гранатометов.

«Седьмая «птичка» приземлилась в Борисполе. На этот раз – 85 тонн боеприпасов для гранатометов. Отличные новости, и самое важное – это не конец! Дальше будет», — написал министр обороны Алексей Резников в своем Twitter.

Министр ранее сообщал, что всего в Украину прибудет около 45 самолетов с военной помощью от США.

Как сообщали Власти, в конце декабря 2021 года администрация президента Байдена без лишнего шума санкционировала выделение Украине дополнительной помощи в размере $200 млн.

22 января в Украину из США прибыла первая партия военной помощи, а 25 января – третья.

В рамках последней партии, в частности, США передали Украине около 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin.

29 января в Украину прибыла четвертая партия военной помощи из США с боеприпасами различного калибра.

1 февраля в Украину прилетела шестая «птичка» с оружием из США.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: США, минобороны, вооружение, военная помощь, Резников