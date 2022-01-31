Нацгвардейца Рябчука после расстрела людей в Днепре подвозила загадочная девушка: ее не могут найти

В ночь расстрела нацгвардейцев в Днепре, стрелка подвозила неизвестная девушка – ее разыскивают правоохранители.

В ГБР продолжают настаивать, что таинственная девушка-свидетель была и пытаются ее найти, однако пока что безуспешно



Об этом сообщает Telegram-канал «Новости.LIVE» со ссылкой на адвоката стрелка Игоря Степанова.

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Так по словам адвоката, в ночь, когда произошли трагические события в Днепре, убившего пятерых нацгвардейцев Артемия Рябчука подвозила неизвестная девушка, однако ее так и не нашли.

«На меня она не вышла. И мне неизвестно, появилась ли она в ДБР, так же как неизвестно, нашли ли ее вообще. Но буду разочарован, если сперва она придет к ним. Я больше, чем уверен, что она даст показания, что он заставил это сделать», – заметил Степанов.

По словам адвоката, есть фото и видео, где он Артемий останавливает авто рукой, якобы как обычный гражданин.

«Как он его останавливает? С автоматом или просто как рядовой гражданин рукой? Рукой – и все это видели», – отмечает Степанов.

Тем временем в ГБР продолжают настаивать, что таинственная девушка-свидетель была и пытаются ее найти, однако пока что безуспешно.

Как ранее сообщали Власти, суд арестовал нацгвардейца Рябчука, расстрелявшего людей в Днепре.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: днепр, расстрел, свидетель, ГБР, рябчук