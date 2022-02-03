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Главная » Украина » Общество
16:35 03 Февраля 2022 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

У Зеленского произошел конфуз на встрече с Эрдоганом

Кортеж с прилетевшим в Киев президентом Турции Реджепом Эрдоганом и его супругой приехал к Мариинскому дворцу на 5 минут раньше запланированного, поэтому встречать гостей никто не вышел.

Эрдоганы приехали в Мариинский дворец раньше времени

Об этом рассказали в ТСН.

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После торжественной встречи Эрдогана и его жены Эмине в аэропорту с хлебом и солью кортеж направился в Мариинский дворец на встречу с четой Зеленских.

Но туда турецкие гости приехали на 5 минут раньше, чем их ожидали, к чему украинские представители оказались очевидно не готовыми.

Поэтому Эрдоганы пошли по ковровой дорожке для торжественных встреч к пустому крыльцу. Хотя по нормам дипломатического этикета их там должны были ждать супруги Зеленские.

Таким образом президент Турции и его жена вошли  в Мариинский дворец никем не встреченные, а традиционного рукопожатия при встрече лидеров двух государств никто не увидел.

Однако уже через несколько минут президенты Украины и Турции вместе с женами все же вышли на крыльцо дворца, где звучали гимны обоих государств.

Как сообщали Власти, в Украину с официальным визитом прибыл президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, который встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган
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