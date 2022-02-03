У Зеленского произошел конфуз на встрече с Эрдоганом
Кортеж с прилетевшим в Киев президентом Турции Реджепом Эрдоганом и его супругой приехал к Мариинскому дворцу на 5 минут раньше запланированного, поэтому встречать гостей никто не вышел.
Об этом рассказали в ТСН.
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После торжественной встречи Эрдогана и его жены Эмине в аэропорту с хлебом и солью кортеж направился в Мариинский дворец на встречу с четой Зеленских.
Но туда турецкие гости приехали на 5 минут раньше, чем их ожидали, к чему украинские представители оказались очевидно не готовыми.
Поэтому Эрдоганы пошли по ковровой дорожке для торжественных встреч к пустому крыльцу. Хотя по нормам дипломатического этикета их там должны были ждать супруги Зеленские.
Таким образом президент Турции и его жена вошли в Мариинский дворец никем не встреченные, а традиционного рукопожатия при встрече лидеров двух государств никто не увидел.
Однако уже через несколько минут президенты Украины и Турции вместе с женами все же вышли на крыльцо дворца, где звучали гимны обоих государств.
Как сообщали Власти, в Украину с официальным визитом прибыл президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, который встретится с президентом Владимиром Зеленским.