У Зеленского произошел конфуз на встрече с Эрдоганом

Кортеж с прилетевшим в Киев президентом Турции Реджепом Эрдоганом и его супругой приехал к Мариинскому дворцу на 5 минут раньше запланированного, поэтому встречать гостей никто не вышел.

Эрдоганы приехали в Мариинский дворец раньше времени



Об этом рассказали в ТСН.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

После торжественной встречи Эрдогана и его жены Эмине в аэропорту с хлебом и солью кортеж направился в Мариинский дворец на встречу с четой Зеленских.

Но туда турецкие гости приехали на 5 минут раньше, чем их ожидали, к чему украинские представители оказались очевидно не готовыми.

Поэтому Эрдоганы пошли по ковровой дорожке для торжественных встреч к пустому крыльцу. Хотя по нормам дипломатического этикета их там должны были ждать супруги Зеленские.

Таким образом президент Турции и его жена вошли в Мариинский дворец никем не встреченные, а традиционного рукопожатия при встрече лидеров двух государств никто не увидел.

Однако уже через несколько минут президенты Украины и Турции вместе с женами все же вышли на крыльцо дворца, где звучали гимны обоих государств.

Как сообщали Власти, в Украину с официальным визитом прибыл президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, который встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган