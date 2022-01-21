Россия перебрасывает по земле военные катера из Балтийского моря в Азовское
Россия наращивает свое военное присутствие у морских границ Украины.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
На фоне продолжающихся переговоров о «гарантиях безопасности» Россия продолжает стягивать войска к украинским границам. Экспертов беспокоит военно-морские силы РФ, которые могут предоставлять серьезную угрозу для украинского флота и Украины в целом.
В сети появились видео снятые очевидцами, на которых видно, как российские военные перебрасывают из Балтийского моря в Азовское быстроходные патрульные катера проекта 03160 «Раптор».
Hull 002 which is part of the Baltic Fleet. Safe to assume the other 3 are also boats from there, which means 4 of their 9 Project 03160 Raptors are on the move. pic.twitter.com/w4IfmL8ty2
— Oliver Alexander (@OAlexanderDK) January 30, 2022
Экспертов беспокоит данный факт, так как ВМС РФ могут сыграть ключевую роль в российско-украинском конфликте, тем более если он перерастет в полномасштабную войну.
— IgorGirkin (@GirkinGirkin) January 30, 2022
Эксперты утверждают, что параллельно с наращиванием Россией сухопутных войск вблизи Украинской границы, то же самое происходит у морских границ.
Захват акватории Азовского моря Россией не считается критически важным, однако определенно поможет российской армии, если начнутся какие-либо военные действия.
Как ранее сообщали Власти, Россия заканчивает стягивать войска к границе с Украиной.