Россия перебрасывает по земле военные катера из Балтийского моря в Азовское

Россия наращивает свое военное присутствие у морских границ Украины.

Захват акватории Азовского моря Россией не считается критически важным, однако определенно поможет российской армии, если начнутся какие-либо военные действия



Об этом сообщает «Радио Свобода».

На фоне продолжающихся переговоров о «гарантиях безопасности» Россия продолжает стягивать войска к украинским границам. Экспертов беспокоит военно-морские силы РФ, которые могут предоставлять серьезную угрозу для украинского флота и Украины в целом.

В сети появились видео снятые очевидцами, на которых видно, как российские военные перебрасывают из Балтийского моря в Азовское быстроходные патрульные катера проекта 03160 «Раптор».

Hull 002 which is part of the Baltic Fleet. Safe to assume the other 3 are also boats from there, which means 4 of their 9 Project 03160 Raptors are on the move. pic.twitter.com/w4IfmL8ty2 — Oliver Alexander (@OAlexanderDK) January 30, 2022

Экспертов беспокоит данный факт, так как ВМС РФ могут сыграть ключевую роль в российско-украинском конфликте, тем более если он перерастет в полномасштабную войну.

Эксперты утверждают, что параллельно с наращиванием Россией сухопутных войск вблизи Украинской границы, то же самое происходит у морских границ.

Захват акватории Азовского моря Россией не считается критически важным, однако определенно поможет российской армии, если начнутся какие-либо военные действия.

Как ранее сообщали Власти, Россия заканчивает стягивать войска к границе с Украиной.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, Азовское море, войска, рф, ВМС