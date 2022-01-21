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Главная » Мир » Происшествия
17:11 03 Февраля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия перебрасывает по земле военные катера из Балтийского моря в Азовское

Россия наращивает свое военное присутствие у морских границ Украины.

Захват акватории Азовского моря Россией не считается критически важным, однако определенно поможет российской армии, если начнутся какие-либо военные действия

Об этом сообщает «Радио Свобода».

На фоне продолжающихся переговоров о «гарантиях безопасности» Россия продолжает стягивать войска к украинским границам. Экспертов беспокоит военно-морские силы РФ, которые могут предоставлять серьезную угрозу для украинского флота и Украины в целом.

В сети появились видео снятые очевидцами, на которых видно, как российские военные перебрасывают из Балтийского моря в Азовское быстроходные патрульные катера проекта 03160 «Раптор».

Экспертов беспокоит данный факт, так как ВМС РФ могут сыграть ключевую роль в российско-украинском конфликте, тем более если он перерастет в полномасштабную войну.

Эксперты утверждают, что параллельно с наращиванием Россией сухопутных войск вблизи Украинской границы, то же самое происходит у морских границ.

Захват акватории Азовского моря Россией не считается критически важным, однако определенно поможет российской армии, если начнутся какие-либо военные действия.

Как ранее сообщали Власти, Россия заканчивает стягивать войска к границе с Украиной.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Россия, Азовское море, войска, рф, ВМС
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