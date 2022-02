Россия перебрасывает по земле военные катера из Балтийского моря в Азовское

Об этом сообщает «Радио Свобода».

На фоне продолжающихся переговоров о «гарантиях безопасности» Россия продолжает стягивать войска к украинским границам. Экспертов беспокоит военно-морские силы РФ, которые могут предоставлять серьезную угрозу для украинского флота и Украины в целом.

В сети появились видео снятые очевидцами, на которых видно, как российские военные перебрасывают из Балтийского моря в Азовское быстроходные патрульные катера проекта 03160 «Раптор».

Hull 002 which is part of the Baltic Fleet. Safe to assume the other 3 are also boats from there, which means 4 of their 9 Project 03160 Raptors are on the move. pic.twitter.com/w4IfmL8ty2

— Oliver Alexander (@OAlexanderDK) January 30, 2022