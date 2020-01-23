Сотруднику СБУ предложили $500 тысяч за то, чтобы закрыл глаза
В Луганской области задержали предпринимателя, который предлагал крупную взятку сотруднику СБУ.
Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.
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Предприниматель из Днепропетровской области предлагал сотруднику СБУ взятку в размере $500 тысяч. За эту сумму сотрудник СБУ должен был проигнорировать и не расследовать незаконный демонтаж железнодорожного пути в Луганской области на территории Марковской объединенной территориальной общины.
Сразу после получения такого предложения офицер СБУ уведомил руководство о поступившем предложении.
Правоохранители задержали троих злоумышленников в районном центре Луганской области при передаче сотруднику СБУ первой части обещанной суммы.
Организаторами незаконной схемы оказались бывший сотрудник украинских правоохранительных органов и два человека из криминальных кругов.
Продолжается досудебное расследование.
Как ранее сообщали Власти, в Киеве чиновник вымогал взятку за размещение электрозаправок.