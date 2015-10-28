Байден заявил о ликвидации военными США одного из лидеров ИГИЛ

Американские военные ликвидировали в Сирии, в провинции Идлиб, одного из лидеров «Исламского государства» – Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши.

Среди по меньшей мере 13 человек, погибших во время рейда, были женщины и дети.



Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Минувшей ночью по моему приказанию Вооруженные силы США успешно провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии», – говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Как сказано в заявлении, операция проводилась «с целью защиты американцев и наших союзников, а также укрепления безопасности в мире».

Отмечается, что среди американских военных, принимавших участие в операции, потерь нет.

Агентство Associated Press, сообщает, что американский спецназ осадил дом в районе города Атма, близ границы с Турцией. Перестрелка продолжалась более двух часов.

В операции участвовали примерно два десятка коммандос при поддержке боевых вертолетов и беспилотников, уточняет New York Times.

Среди по меньшей мере 13 человек, погибших во время рейда, были женщины и дети. Источник в администрации США сообщил, что аль-Курейши, не желая сдаваться, взорвал бомбу, в результате чего погибли он сам и члены его семьи.

Аль-Курейши возглавил «Исламское государство» спустя несколько дней после того, как в результате американского рейда в том же регионе в октябре 2019 года был убит Абу Бакр аль-Багдади.

Ранее Власти писали, что в США будут судить мать пятерых детей, командовавшую в Сирии женским батальоном «Исламского государства».

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: США, Сирия, Исламское государство