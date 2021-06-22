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Главная » Украина » Экономика
18:12 03 Февраля 2022 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Украина и Турция подписали соглашение о свободной торговле

Украина и Турция подписали соглашение о создании зоны свободной торговли между странами.

Страны подписали договор о свободной торговле

Об этом стало известно из трансляции церемонии подписания двусторонних документов по Украине и Турции, которую вел Офис президента.

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Соглашение подписали премьер-министр Украины Денис Шмигаль и министр торговли Турции Мехмет Муш.

Зеленский назвал подписание соглашения историческим моментом.

«Мы прошли долгий трудный путь, чтобы открыть новые горизонты нашего сотрудничества», – сказал он.

Как сообщали Власти, объем двусторонней торговли между Украиной и Турцией вырос на 59% до 7,4 млрд долларов в 2021 году.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Украина, Турция
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