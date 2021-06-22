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18:12 03 Февраля 2022 14 Комментарии
Украина и Турция подписали соглашение о свободной торговле
Украина и Турция подписали соглашение о создании зоны свободной торговли между странами.
Страны подписали договор о свободной торговле
Об этом стало известно из трансляции церемонии подписания двусторонних документов по Украине и Турции, которую вел Офис президента.
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Соглашение подписали премьер-министр Украины Денис Шмигаль и министр торговли Турции Мехмет Муш.
Зеленский назвал подписание соглашения историческим моментом.
«Мы прошли долгий трудный путь, чтобы открыть новые горизонты нашего сотрудничества», – сказал он.
Как сообщали Власти, объем двусторонней торговли между Украиной и Турцией вырос на 59% до 7,4 млрд долларов в 2021 году.
Тэги: Украина, Турция
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