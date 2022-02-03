Николай Тищенко: Киев нужно готовить к жизни, а не к войне

Заместитель председателя фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Николай Тищенко (избирательный округ №219, Святошинский район Киева) резко осудил идею Виталия Кличко возобновить в столице деятельность районных советов.

Заместитель председателя фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Николай Тищенко (избирательный округ №219, Святошинский район Киева) резко осудил идею Виталия Кличко возобновить в столице деятельность районных советов.

Народный депутат заявил, что это направлено на узурпацию власти в столице и предложил руководству города заняться решением более важных проблем – ремонтом дорог, лифтов и т.д. При этом Тищенко допустил, что райсоветы Киеву нужны, однако перед этим необходимо разработать их четкие полномочия в рамках специально созданной рабочей группы.

“Киевляне устали. Вы посмотрите, что происходит сейчас в Киеве. Киев нашего детства уничтожен. Вы посмотрите на состояние дорог, на состояние ЖКХ, на состояние придомовых территорий. В каждом третьем доме в городе не работают лифты. Может, пусть местная власть занимается непосредственно своей работой? Тем, за что проголосовали киевляне?” – заявил Николай Тищенко на брифинге в КГГА.

Также в своем телеграм-канале Николай Тищенко призвал городского голову Виталия Кличко прекратить заниматься популизмом и нагнетанием паники в городе. «Киевляне выбрали мэра для того, чтобы он город к жизни готовил, а не к войне. Поэтому призываю Виталия Владимировича заняться коммунальными вопросами, а оборону и дипломатию оставить профессионалам», – заявил Тищенко.

Напомним, на сегодняшнем пленарном заседании депутатский корпус Киевсовета принял решение о возобновлении райсоветов в столице и создании департаментов КГГА, отвечающих за каждый район.

Решение удалось принять с помощью депутатов «Европейской Солидарности» Петра Порошенко. Он и его фракция в Киевсовете вступили в коалицию с фракцией Кличко. Таким образом, с помощью этого решения они хотят или свергнуть президента, или разворовывать столичный бюджет.

Речь идет о начале процесса разработки полномочий райсоветов, об отмене решений о ликвидации райсоветов и наделении полномочиями районных государственных администраций (РГА), а также о создании в структуре Киевской горгосадминистрации (КГГА) т.н. “районных” департаментов, которые должны перенять функции действующих РГА.