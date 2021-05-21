SpaceX вывела в космос еще 49 спутников Starlink

Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту еще 49 интернет-спутников Starlink.

В рамках проекта Starlink этот запуск стал 37-м



Об этом компания сообщила в twitter.

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Спутники отправили в космос ракетой Falcon 9 из космического центра Кеннеди во Флориде.

Ракета стартовала в 20:13 по Киеву.

В рамках проекта Starlink этот запуск стал 37-м, начиная с мая 2019 года.

Как сообщали Власти, ракеты Falcon 9 компании SpaceX 13 января вывела на орбиту украинский спутник Сич-2-30.

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Тэги: космос, Илон Маск, SpaceX