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06:25 04 Февраля 2022 8 Комментарии
SpaceX вывела в космос еще 49 спутников Starlink
Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту еще 49 интернет-спутников Starlink.
В рамках проекта Starlink этот запуск стал 37-м
Об этом компания сообщила в twitter.
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Спутники отправили в космос ракетой Falcon 9 из космического центра Кеннеди во Флориде.
Ракета стартовала в 20:13 по Киеву.
В рамках проекта Starlink этот запуск стал 37-м, начиная с мая 2019 года.
Как сообщали Власти, ракеты Falcon 9 компании SpaceX 13 января вывела на орбиту украинский спутник Сич-2-30.
Тэги: космос, Илон Маск, SpaceX
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