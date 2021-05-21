НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Наука и Техника
06:25 04 Февраля 2022 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

SpaceX вывела в космос еще 49 спутников Starlink

Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту еще 49 интернет-спутников Starlink.

В рамках проекта Starlink этот запуск стал 37-м

Об этом компания сообщила в twitter.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Спутники отправили в космос ракетой Falcon 9 из космического центра Кеннеди во Флориде.

Ракета стартовала в 20:13 по Киеву.

В рамках проекта Starlink этот запуск стал 37-м, начиная с мая 2019 года.

Как сообщали Власти, ракеты Falcon 9 компании SpaceX 13 января вывела на орбиту украинский спутник Сич-2-30.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: космос, Илон Маск, SpaceX
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
21.05.2021 21:00
Илон Маск рассказал, каким он видит будущее через 50 лет
ТОР
12.02.2021 19:15
Украина планирует запустить спутник с помощью Илона Маска
ТОР
25.01.2021 00:36
SpaceX запустила ракету с рекордным количеством спутников
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Ученые заразили добровольцев и выяснили скорость распространения коронавируса в организме

23:03 Мир

В студенческих чатах университета Шевченко обсуждают развратные переписки ректора Бугрова со студентками

15:48 Украина

Дай мне в лес тихонечко уйти: о Трухине написали забавную песню

14:18 Украина

Названы восемь симптомов “Омикрона”, которые появляются в первые дни болезни

10:16 Мир

В Аргентине – массовое отравление некачественным кокаином: 17 погибших

09:26 Мир

Ляшко назвал девять областей, которые могут отправить в “красную” зону на днях

06:32 Украина

Россия может применить тактическое ядерное оружие против сил НАТО, – СМИ

00:41 Мир

Тихонечко в лес уйду: новое видео о ДТП с Трухиным взорвало сеть мемами и фотожабами

15:58 Украина

Украинский сурок Тимка III дал прогноз на весну

13:30 Украина

2 февраля – день сурка: что это значит

10:43 Мир

В Киеве с пятого этажа выпал мужчина: компания выясняла отношения

09:04 Украина

Новости | NetGameSlots.com