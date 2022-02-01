Расстрелявший людей в Днепре нацгвардеец Рябчук отказался от своих показаний

Нацгвардеец Артемий Рябчук, подозреваемый в массовом расстреле людей в Днепре на территории завода «Южмаш», отказался от своих прежних показаний.

Рябчук отказался от своих показаний



Об этом сообщил Telegram-канал «Реальный Киев».

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Кроме того, адвокат подозреваемого назвал своего подзащитного потерпевшим.

Об изменении линии поведения во время следствия Рябчук сообщил в соответствующем заявлении на имя следователя ГБР.

В документе отмечено:

Рябчук признает единственными своими защитниками частных адвокатов, средства на которых ему собрала общественность,

последующие следственные действия он соглашается проводить только в их присутствии,

подозреваемый отказывается от всех своих показаний, которые давал раньше,

адвокат задержанного солдата заявил, что его клиент является пострадавшим.

Ранее Власти сообщали:

Нацгвардейцу Артемию Рябчуку, который расстрелял людей на заводе «Южмаш» в Днепре 27 января, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога на 60 суток.

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