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07:13 04 Февраля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Расстрелявший людей в Днепре нацгвардеец Рябчук отказался от своих показаний

Нацгвардеец Артемий Рябчук, подозреваемый в массовом расстреле людей в Днепре на территории завода «Южмаш», отказался от своих прежних показаний.

Рябчук отказался от своих показаний

Об этом сообщил Telegram-канал «Реальный Киев».

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Кроме того, адвокат подозреваемого назвал своего подзащитного потерпевшим.

Об изменении линии поведения во время следствия Рябчук сообщил в соответствующем заявлении на имя следователя ГБР.

В документе отмечено:

  • Рябчук признает единственными своими защитниками частных адвокатов, средства на которых ему собрала общественность,

  • последующие следственные действия он соглашается проводить только в их присутствии,

  • подозреваемый отказывается от всех своих показаний, которые давал раньше,

  • адвокат задержанного солдата заявил, что его клиент является пострадавшим.

Заявление Рябчука

Заявление Рябчука

Ранее Власти сообщали:

  • в Днепре на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» служащий Нацгвардии Украины открыл огонь из автомата по сослуживцам, а затем сбежал.

  • Расстрелявший сослуживцев в Днепре Артемий Рябчук служил в Нацгвардии с осени прошлого года и характеризовался положительно.

  • Нацгвардеец, расстрелявший сослуживцев на Южмаше, задержан в пригороде Днепра Подгородном.

  • Президент Владимир Зеленский принес свои соболезнования родственникам погибших и настоял на прозрачном расследовании произошедшего.

  • В Национальной гвардии Украины сообщили имена погибших в результате расстрела на заводе “Южмаш” в Днепре.

  • Командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Николай Балан написал рапорт об отставке с должности в связи с событиями на заводе «Южмаш» в Днепре.

  • Задержанному за расстрел нацгвардейцев Артемию Рябчуку сообщили о подозрении в преднамеренном убийстве, дезертирстве и похищении оружия и боеприпасов.

Нацгвардейцу Артемию Рябчуку, который расстрелял людей на заводе «Южмаш» в Днепре 27 января, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога на 60 суток.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: расстрел людей в Днепре, артемий рябчук
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