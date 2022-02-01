Расстрелявший людей в Днепре нацгвардеец Рябчук отказался от своих показаний
Нацгвардеец Артемий Рябчук, подозреваемый в массовом расстреле людей в Днепре на территории завода «Южмаш», отказался от своих прежних показаний.
Об этом сообщил Telegram-канал «Реальный Киев».
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Кроме того, адвокат подозреваемого назвал своего подзащитного потерпевшим.
Об изменении линии поведения во время следствия Рябчук сообщил в соответствующем заявлении на имя следователя ГБР.
В документе отмечено:
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Рябчук признает единственными своими защитниками частных адвокатов, средства на которых ему собрала общественность,
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последующие следственные действия он соглашается проводить только в их присутствии,
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подозреваемый отказывается от всех своих показаний, которые давал раньше,
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адвокат задержанного солдата заявил, что его клиент является пострадавшим.
Ранее Власти сообщали:
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в Днепре на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» служащий Нацгвардии Украины открыл огонь из автомата по сослуживцам, а затем сбежал.
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Расстрелявший сослуживцев в Днепре Артемий Рябчук служил в Нацгвардии с осени прошлого года и характеризовался положительно.
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Нацгвардеец, расстрелявший сослуживцев на Южмаше, задержан в пригороде Днепра Подгородном.
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Президент Владимир Зеленский принес свои соболезнования родственникам погибших и настоял на прозрачном расследовании произошедшего.
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В Национальной гвардии Украины сообщили имена погибших в результате расстрела на заводе “Южмаш” в Днепре.
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Командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Николай Балан написал рапорт об отставке с должности в связи с событиями на заводе «Южмаш» в Днепре.
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Задержанному за расстрел нацгвардейцев Артемию Рябчуку сообщили о подозрении в преднамеренном убийстве, дезертирстве и похищении оружия и боеприпасов.
Нацгвардейцу Артемию Рябчуку, который расстрелял людей на заводе «Южмаш» в Днепре 27 января, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога на 60 суток.