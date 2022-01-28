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08:52 04 Февраля 2022 0 Комментарии
Ковидную тысячу на лекарства смогут потратить не только пенсионеры
Тысячу гривен за вакцинацию смогут потратить на приобретение лекарств не только граждане старше 60 лет, но и люди с инвалидностью I и II группы.
Правительство расширило программу “єПідтримка”
Как сообщила пресс-служба Минисоцполитики. Соответствующие поручения Кабмин дал Министерству экономики, Министерству социальной политики, Министерству цифровой трансформации.
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Таким образом правительство решило расширить программу “єПідтримка”.
Напомним, с 24 января средства «ковидной тысячи» разрешили тратить на лекарства украинцам от 60 лет.
Как сообщали Власти, Кабмин одобрил расширение программы «єПідтримка» на подростков, и добавил возможность тратить выплаты на сферу образования.
Тэги: Кабмин, тысяча Зеленского, уовидная тысяча
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