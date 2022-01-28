Ковидную тысячу на лекарства смогут потратить не только пенсионеры

Тысячу гривен за вакцинацию смогут потратить на приобретение лекарств не только граждане старше 60 лет, но и люди с инвалидностью I и II группы.

Правительство расширило программу “єПідтримка”



Как сообщила пресс-служба Минисоцполитики. Соответствующие поручения Кабмин дал Министерству экономики, Министерству социальной политики, Министерству цифровой трансформации.

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Таким образом правительство решило расширить программу “єПідтримка”.

Напомним, с 24 января средства «ковидной тысячи» разрешили тратить на лекарства украинцам от 60 лет.

Как сообщали Власти, Кабмин одобрил расширение программы «єПідтримка» на подростков, и добавил возможность тратить выплаты на сферу образования.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Кабмин, тысяча Зеленского, уовидная тысяча