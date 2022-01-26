Много трупов и украинское оружие: Россия готовит постановочное видео о нападении на русскоговорящих

Спецслужбы США считают, что на фоне роста напряженности в отношениях с западными странами Россия придумала предлог для вторжения в Украину.

На видео будут кадры разрушенных объектов.



Об этом сообщает Reuters.

На сфабрикованном видео планируется показать разрушения, погибших людей, украинскую военную технику.

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«Производство этого пропагандистского видео является одним из вариантов, которые правительство России разрабатывает в качестве предлога для оправдания военной агрессии против Украины», – сказал журналистам представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Прайс отказался предоставить более подробную информацию или доказательства видео.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби также сказал, что такой ролик может представлять собой «очень натуралистическое пропагандистское видео, в котором будут фигурировать трупы и актеры, изображающие скорбящих людей, а также кадры разрушенных объектов».

По словам Кирби, такое «фальшивое нападение» может либо «произойти» на российской территории, либо быть направлено против русскоязычных жителей на востоке Украины Это привело бы к тому, что лидеры сепаратистов на Донбассе призвали Россию вмешаться и ввести войска. Официальный представитель администрации президента России Дмитрий Песков в интервью агентству ТАСС прокомментировал заявления США так: «Это не первое подобное обещание. Ранее похожие тоже озвучивались. Но так ничего и не выходило». Как писали Власти, в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали, что Россия готовит провокацию на Донбассе с применением химического оружия, чтобы обвинить в этом Украину.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Россия, российское вторжение, война на Донбассе