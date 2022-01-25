Путин пожаловался Макрону на провокации Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с президентами России и Украины.
Об этом сообщает France 24.
Владимир Путин во время разговора с Эммануэлем Макроном «вновь обратил внимание на провокационные заявления и действия киевского руководства».
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По данным пресс-службы Кремля, стороны договорились о дальнейших личных контактах.
В Елисейском дворце пока не комментировали состоявшийся разговор Путина и Макрона.
Президенты России и Франции поговорили по телефону в третий раз за неделю. Предыдущие разговоры состоялись 28 и 31 января. Оба раза Путин и Макрон обсуждали обстановку вокруг Украины и предложения России по гарантиям безопасности.
Ранее Власти писали, что Макрон полон решимости использовать все ресурсы дипломатии для сохранения стабильности в Европе.