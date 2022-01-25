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09:22 04 Февраля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Путин пожаловался Макрону на провокации Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с президентами России и Украины.

Об этом сообщает France 24.

Владимир Путин во время разговора с Эммануэлем Макроном «вновь обратил внимание на провокационные заявления и действия киевского руководства».

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По данным пресс-службы Кремля, стороны договорились о дальнейших личных контактах.

В Елисейском дворце пока не комментировали состоявшийся разговор Путина и Макрона.

Президенты России и Франции поговорили по телефону в третий раз за неделю. Предыдущие разговоры состоялись 28 и 31 января. Оба раза Путин и Макрон обсуждали обстановку вокруг Украины и предложения России по гарантиям безопасности.

Ранее Власти писали, что Макрон полон решимости использовать все ресурсы дипломатии для сохранения стабильности в Европе.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Украина, Россия, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
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