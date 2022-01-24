В Калифорнии обстреляли автобус: есть погибшие

В результате стрельбы в автобусе один человек погиб, четверо получили ранения, в том числе 11-летняя девочка.

Свидетели сообщили полиции, что было произведено более 10 выстрелов.



Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел в городе Оровилл. Полиция уже опознала преступника – им оказался 21-летний Асаахди Элайджа Коулман из Сакраменто, ранее имевший судимость.

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В 19:30 по местному времени он открыл огонь из пистолета в междугородном автобусе Greyhound, припаркованном у магазина. По некоторым свидетельствам, это случилось в результате ссоры.

После этого преступник попытался скрыться в магазине, но полиция его задержала.

Четверо пострадавших в результате стрельбы доставлены в местные больницы. По данным полиции, пятая жертва скончалась на месте происшествия, несмотря на усилия спасателей.

Среди пострадавших 11-летний ребенок, 25-летняя беременная и двое мужчин – 30 и 32 лет. Состояние последнего оценивается как критическое.

Ранее Власти писали, что в Калифорнии на вечеринке застрелили четырех человек.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: США, автобус, стрельба