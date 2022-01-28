От аэропорта до ТРЦ: в Харькове задержали серийного псевдоминера
СБУ задержала жителя харьковской области, который подозревается в ложном минировании множества госучреждений.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
39-летний харьковчанин в течение декабря 2021 года оставил как минимум 14 анонимных сообщений о минировании различных объектов Харькова.
В частности, он сообщал о взрывоопасных устройствах в Харьковской областной государственной администрации, Харьковском апелляционном суде, Международном аэропорте «Харькова», железнодорожных и автомобильных вокзалах, а также в торгово-развлекательных центрах Харькова.
В ходе расследования выяснилось, что псевдоминер работает специалистом в сфере ИТ. При отправке анонимных электронных писем мужчина использовал специальное программное обеспечение, которое и позволяло мужчине делать это анонимно.
Правоохранители задержали злоумышленника по месту жительства после очередного сообщения о минировании.
Мотивами своих преступлений харьковчанин объяснил личной неприязнью к украинским властям, а также к правоохранительным и судебным органам.
В настоящее время проверяется возможная причастность злоумышленника к сотрудничеству с иностранными спецслужбами.
За совершение упомянутых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Также злоумышленнику придется компенсировать десятки тысяч гривен государственным и коммерческим учреждениям, понесшим ущерб от его противоправных действий.
Как ранее сообщали Власти, в Киеве сообщили о минировании аэропорта, вокзала и нескольких школ.