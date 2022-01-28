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12:04 04 Февраля 2022 Просмотров 46   КомментариевКомментарии

От аэропорта до ТРЦ: в Харькове задержали серийного псевдоминера

СБУ задержала жителя харьковской области, который подозревается в ложном минировании множества госучреждений.

Правоохранители задержали злоумышленника по месту жительства после очередного сообщения о минировании

Об этом сообщается на сайте СБУ.

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39-летний харьковчанин в течение декабря 2021 года оставил как минимум 14 анонимных сообщений о минировании различных объектов Харькова.

В частности, он сообщал о взрывоопасных устройствах в Харьковской областной государственной администрации, Харьковском апелляционном суде, Международном аэропорте «Харькова», железнодорожных и автомобильных вокзалах, а также в торгово-развлекательных центрах Харькова.

В ходе расследования выяснилось, что псевдоминер работает специалистом в сфере ИТ. При отправке анонимных электронных писем мужчина использовал специальное программное обеспечение, которое и позволяло мужчине делать это анонимно.

"Рабочее место" злоумышленника

Правоохранители задержали злоумышленника по месту жительства после очередного сообщения о минировании.

Мотивами своих преступлений харьковчанин объяснил личной неприязнью к украинским властям, а также к правоохранительным и судебным органам.

В настоящее время проверяется возможная причастность злоумышленника к сотрудничеству с иностранными спецслужбами.

За совершение упомянутых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Также злоумышленнику придется компенсировать десятки тысяч гривен государственным и коммерческим учреждениям, понесшим ущерб от его противоправных действий.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве сообщили о минировании аэропорта, вокзала и нескольких школ.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Харьков, СБУ, задержание, минирование, псевдоминер
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