Макрон встретится с Путиным, а потом с Зеленским: названы даты
Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Москве 7 февраля и президентом Украины Владимиром Зеленским 8 февраля
Об этом сообщило Reuters. В Елисейском дворце подчеркнули, что Макрон пообщается с Зеленским на следующий день после его встречи с Путиным.
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Президент Франции отметил, что поиск согласованного пути к деэскалации напряженности вокруг Украины является для него приоритетом.
В заявлении администрации Макрона отмечено, что он провел отдельные телефонные разговоры с российским и украинским лидерами в четверг, 3 февраля, чтобы попытаться добиться прогресса в отношении статуса Донбасса в рамках усилий по разрядке напряженности.
В ходе общения президент Франции обратил внимание своих российского и украинского коллег на важность обсуждения условий для достижения стратегического баланса в Европе, который позволит снизить напряженность на местах и гарантировать безопасность на континенте.
Как сообщали Власти, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с президентами России и Украины. Причем Путин во время разговора «вновь обратил внимание на провокационные заявления и действия киевского руководства».