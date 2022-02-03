Макрон встретится с Путиным, а потом с Зеленским: названы даты

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Москве 7 февраля и президентом Украины Владимиром Зеленским 8 февраля

После телефонного общения Макрон решил пообщаться с Путиным и Зеленским вживую



Об этом сообщило Reuters. В Елисейском дворце подчеркнули, что Макрон пообщается с Зеленским на следующий день после его встречи с Путиным.

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Президент Франции отметил, что поиск согласованного пути к деэскалации напряженности вокруг Украины является для него приоритетом.

В заявлении администрации Макрона отмечено, что он провел отдельные телефонные разговоры с российским и украинским лидерами в четверг, 3 февраля, чтобы попытаться добиться прогресса в отношении статуса Донбасса в рамках усилий по разрядке напряженности.

В ходе общения президент Франции обратил внимание своих российского и украинского коллег на важность обсуждения условий для достижения стратегического баланса в Европе, который позволит снизить напряженность на местах и гарантировать безопасность на континенте.

Как сообщали Власти, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с президентами России и Украины. Причем Путин во время разговора «вновь обратил внимание на провокационные заявления и действия киевского руководства».

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Тэги: Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон