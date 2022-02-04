Зеленский согласился на встречу с Путиным в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Турции.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Об этом сообщило CNN.

“Мы конкретно заявили господину Зеленскому, что готовы внести необходимый вклад в снижение напряженности. Он сказал: «В таком случае, что бы он ни думал обо мне, я готов это сделать. Как только вы позвоните мне, на следующий день, через два дня, что бы вы ни сказали, я буду там, где скажете», — рассказал Эрдоган.

Он также уточнил, что Турция готова принять у себя как саммит на уровне лидеров, так технические переговоры по этому вопросу.

Как сообщали Власти, президент Реджеп Тайип Эрдоган разговаривал как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским и пригласил их в Турцию обсудить разногласия между странами.