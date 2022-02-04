В Киеве на проспекте Бажана столкнулись четыре авто: есть пострадавшие
В Киеве произошло серьезное ДТП с участием четырех автомобилей.
Об том сообщает Telegram-канал «Київ Оперативний».
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В Киеве недалеко от станции метро «Осокорки» на проспекте Бажана произошло массовое ДТП – столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие.
По предварительной информации водитель «Volkswagen» не заметил стоящие в пробке автомобили и на большой скорости протаранил автомобиль «BMW», который после удара врезался во внедорожник «Toyota».
После удара «BMW» вынесло на соседнюю полосу, где он протаранил микроавтобус «Renault».
Воитель «BMW» был госпитализирован. На месте происшествия работает полиция, выясняются все обстоятельства ДТП.
Как ранее сообщали Власти, в Киеве военный грузовик протаранил внедорожник и микроавтобус.