В Киеве на проспекте Бажана столкнулись четыре авто: есть пострадавшие

В Киеве произошло серьезное ДТП с участием четырех автомобилей.

На месте работает полиция, выясняются все обстоятельства ДТП



Об том сообщает Telegram-канал «Київ Оперативний».

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В Киеве недалеко от станции метро «Осокорки» на проспекте Бажана произошло массовое ДТП – столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие.

По предварительной информации водитель «Volkswagen» не заметил стоящие в пробке автомобили и на большой скорости протаранил автомобиль «BMW», который после удара врезался во внедорожник «Toyota».

После удара «BMW» вынесло на соседнюю полосу, где он протаранил микроавтобус «Renault».

Воитель «BMW» был госпитализирован. На месте происшествия работает полиция, выясняются все обстоятельства ДТП.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве военный грузовик протаранил внедорожник и микроавтобус.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Киев, дтп, пострадавшие, массовое дтп