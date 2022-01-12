YouTube заблокировал каналы «UkrLive» и «Первый независимый»

Видеохостинг удалил украинские каналы, которые попали под санкции СНБО.

Кроме так называемых



Компания Google и принадлежащий ей видеохостинг YouTube заблокировали каналы украинских телевизионных медиа «UkrLive» и «Первый независимый». В отношении указанных каналов в конце декабря 2021 года СНБО ввели санкции.

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Тогда, ограничительные меры ввели против трех юридических лиц, контролирующих медиаресурсы «Первый независимый» и UkrLive – ООО «Медиахолдинг Новости», ООО «Тайм Медиа» и ООО «Телепространство». Срок их действия установили на 5 лет.

Кроме так называемых «независимых каналов» были заблокированы различные каналы сепаратистов «ЛДНР», среди которых «министерства информации «ДНР», «управления народной милиции «ДНР», агентства «Луганский информационный центр», «телерадиокомпании «ЛНР», «управления народной милиции «ЛНР».

Блокировку прокомментировали на сайте «Первого независимого». Журналисты назвали блокировку «актом цензуры» и заявили, что уже сменили площадки в YouTube.

Как ранее сообщали Власти, Зеленский ввел санкции против телеканалов соратников Медведчука.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: YouTube, телеканалы, блокировка, UkrLive, Первый независимый