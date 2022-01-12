НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
14:03 04 Февраля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

YouTube заблокировал каналы «UkrLive» и «Первый независимый»

Видеохостинг удалил украинские каналы, которые попали под санкции СНБО.

Кроме так называемых

Компания Google и принадлежащий ей видеохостинг YouTube заблокировали каналы украинских телевизионных медиа «UkrLive» и «Первый независимый». В отношении указанных каналов в конце декабря 2021 года СНБО ввели санкции.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Тогда, ограничительные меры ввели против трех юридических лиц, контролирующих медиаресурсы «Первый независимый» и UkrLive – ООО «Медиахолдинг Новости», ООО «Тайм Медиа» и ООО «Телепространство». Срок их действия установили на 5 лет.

Кроме так называемых «независимых каналов» были заблокированы различные каналы сепаратистов «ЛДНР», среди которых «министерства информации «ДНР», «управления народной милиции «ДНР», агентства «Луганский информационный центр», «телерадиокомпании «ЛНР», «управления народной милиции «ЛНР».

Блокировку прокомментировали на сайте «Первого независимого». Журналисты назвали блокировку «актом цензуры» и заявили, что уже сменили площадки в YouTube.

Как ранее сообщали Власти, Зеленский ввел санкции против телеканалов соратников Медведчука.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: YouTube, телеканалы, блокировка, UkrLive, Первый независимый
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
12.01.2022 17:17
Германия хочет выключить Telegram
ТОР
01.12.2021 23:08
Youtube опубликовал список самых популярных в Украине видео в 2021 году
ТОР
24.04.2021 12:00
Телеканалы 112, ZIK и NewsOne заблокировали на YouTube для просмотра в Украине
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Киеве на проспекте Бажана столкнулись четыре авто: есть пострадавшие

12:43 Украина

В Киеве военный грузовик протаранил внедорожник и микроавтобус: есть пострадавшие

12:18 Украина

Путин пожаловался Макрону на провокации Украины

09:22 Мир

Ученые заразили добровольцев и выяснили скорость распространения коронавируса в организме

23:03 Мир

В студенческих чатах университета Шевченко обсуждают развратные переписки ректора Бугрова со студентками

15:48 Украина

Дай мне в лес тихонечко уйти: о Трухине написали забавную песню

14:18 Украина

Названы восемь симптомов “Омикрона”, которые появляются в первые дни болезни

10:16 Мир

В Аргентине – массовое отравление некачественным кокаином: 17 погибших

09:26 Мир

Ляшко назвал девять областей, которые могут отправить в “красную” зону на днях

06:32 Украина

Россия может применить тактическое ядерное оружие против сил НАТО, – СМИ

00:41 Мир

Тихонечко в лес уйду: новое видео о ДТП с Трухиным взорвало сеть мемами и фотожабами

15:58 Украина

Новости | NetGameSlots.com