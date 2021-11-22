Эксперт: Кличко рассчитывает, что киевляне оплатят его военную операцию в Донецке и Луганске

В КГГА готовят финансирование военной операции, которую якобы запланировал киевский мэр Виталий Кличко в Донецке и Луганске.

В КГГА готовят финансирование военной операции, которую якобы запланировал киевский мэр Виталий Кличко в Донецке и Луганске. Об этом пишет в Facebook политолог Кирилл Сазонов, получивший информацию из своих источников.

Согласно его данным, Виталий Кличко готовит военную операцию «Двойной удар» с целью освобождения временно оккупированных территорий из-под контроля боевиков.

«По моей информации, мэр Киева собирает добровольческие батальоны на базе «Муниципальной варты» и уже договорился с Госсекретарем США Энтони Блинкеном о поставках танков M1 Abrams, тактических транспортных средств JLTV, беспилотников Raven RQ и другого наступательного вооружения», – сообщил Сазонов.

Кроме того, по информации политолога, Кличко ведет активные переговоры с лидерами Британии и ЕС с целью подготовки к военной операции.

По информации источников, мэр Киева уже создал неофициальный Штаб Освобождения Донбасса, куда, кроме него, входят кадровые офицеры Николай Поворозник, Андрей Крищенко и другие опытные военные.

«Операция будет молниеносной. Боевики не успеют перегруппироваться», – цитирует Сазонов своего источника из Штаба.

Для финансирования операции подключают столичный бизнес. Сообщается, что в «военную кассу» уже заплатили многие застройщики. В то же время планируется подключить средства столичного бюджета.

«Мы все рассчитали – киевский бюджет потянет эту спецоперацию. Чтобы подстраховаться, мы решили поднять стоимость общественного транспорта после окончания отопительного сезона. Киевляне должны знать, что они платят не за проезд, но за освобождение родного Донбасса» – поясняет источник, близкий к мэрии Киева.

Также сообщается, что в Киеве уже началась неофициальная мобилизация: в добробат «Мунварта» набирают бывших АТОшников с опытом боевых действий.

«Следующий этап – официальный набор добровольцев. Также уже начался сбор средств среди киевлян и гостей столицы. Пожертвовать деньги можно, позвонив по телефонам горячей линии КГГА 15-51 или 044 205-73-37. Кампанией «Двойной удар» по освобождению Донбасса будет руководить лично Виталий Кличко, а на время своего пребывания на фронте вопросами Киева он попросил заняться своего брата – Владимира. Мои источники говорят, что таким образом Виталий хочет мягко ввести брата в политическую повестку. Кроме того, после завершения операции Виталий и Владимир Кличко хотят устроить объединительный бой на Донбасс-арене», – заключил Сазонов.

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