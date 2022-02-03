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Главная » Украина » Экономика
14:15 04 Февраля 2022 Просмотров 4   КомментариевКомментарии

Украина согласовала с Беларусью отключение от электросети

Украина отключит трансграничные линии электропередачи с Беларусью в конце этого месяца.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял о том, что Украина собирается отключиться от энергосети Беларуси и России

Об этом сообщает белорусское Минэнерго в пятницу, 4 февраля.

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Украина запланировала временное отключение от белорусской электросети на 24-26 февраля.

В белорусском министерстве заявили, что отключение никак не повлияет на работу электросети внутри Беларуси.

«В соответствии с двусторонними соглашениями, действующими между национальными операторами, украинская сторона в установленном порядке согласовала свои действия с белорусской стороной и проинформировала о том, что отключение запланировано на 24-26 февраля 2022 года», — сказано в сообщении.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял о том, что Украина собирается отключиться от энергосети Беларуси и России.

«Предусмотрено проведение системных испытаний работы энергосистем Украины и Молдовы в составе единого блока регулирования в изолированном от синхронной зоны стран СНГ и Балтии режиме», – заявлял премьер.

Как ранее сообщали Власти, Украина попробует отключиться от энергосистемы России и Беларуси.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: беларусь, отключение, энергосеть
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